Против гегемонии и неоколониализма. Путин выступил на саммите БРИКС
Президент отметил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает устремлениям основной части международного сообщества
23 августа 2023, 18:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что организация уже утвердилась на глобальной арене как авторитетная структура.
Президент отметил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает устремлениям основной части международного сообщества. Все страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве. Все они против гегемонии и политики неоколониализма.
Он также призвал участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию, а также учредить постоянно действующую комиссию по транспорту, которая бы занималась в том числе логистикой.
При этом Россия также поддерживает укрепление сотрудничества в рамках БРИКС в области глобальных инноваций. Следующий саммит пройдет в Казани в 2024 году. Президент отметил, что планируется около 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие более десяти российских городов.
18:42:53 23-08-2023
отметил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает....))))
23:03:28 23-08-2023
По телеку обратился... лайк за находчивость
07:27:55 24-08-2023
Совокупный ВВП БРИКС превышает совокупный ВВП большой семерки. Получается Запад помаленьку становится нищебродами
12:16:25 24-08-2023
Выступил против гегемонии, и раз самолет упал....
12:44:24 24-08-2023
Гость (12:16:25 24-08-2023) Выступил против гегемонии, и раз самолет упал....... может, теперь традиция такая сложится