Против гегемонии и неоколониализма. Путин выступил на саммите БРИКС

Президент отметил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает устремлениям основной части международного сообщества

23 августа 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что организация уже утвердилась на глобальной арене как авторитетная структура.

Президент отметил, что положение организации постоянно укрепляется, а ее курс отвечает устремлениям основной части международного сообщества. Все страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве. Все они против гегемонии и политики неоколониализма.

Он также призвал участников "пятерки" расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию, а также учредить постоянно действующую комиссию по транспорту, которая бы занималась в том числе логистикой.

При этом Россия также поддерживает укрепление сотрудничества в рамках БРИКС в области глобальных инноваций. Следующий саммит пройдет в Казани в 2024 году. Президент отметил, что планируется около 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие более десяти российских городов.