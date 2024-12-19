Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

Она пройдет в совмещенном с пресс-конференцией формате

19 декабря 2024, 07:50, ИА Амител

Президент России Владимир Путина / Фото: ТАСС

19 декабря пройдет прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году она будет совмещена с пресс-конференцией. Об этом ранее сообщал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, мероприятие пройдет в 12:00 по московскому времени. Поскольку его формат будет совмещенным, вопросы смогут задавать как журналисты, так и обычные граждане. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Известно, что количество обращений на прямую линию уже превысило 1 млн. Самым актуальным вопросом, который задают на прямую линию президента России, стал рост цен на продукты. Также среди наиболее популярных тем – социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование и доступность лекарств. На фоне этого в Кремле составили список из десяти проблем, волнующих россиян.