Брак становится проектом с возможностью "пересмотра условий", а не безусловным обязательством

07 августа 2026, 14:48, ИА Амител

Кольца / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с "Абзацем" отметил, что миллениалы дольше ищут партнера, позже вступают в брак и не стремятся сохранять семейные отношения. По его словам, это связано с завышенными требованиями и нежеланием придерживаться традиционных семейных устоев.

«Миллениалы позже женятся, дольше выбирают, живут без официального брака и вообще менее охотно входят в формат "надо жениться, потому что пора". С браками у них сложнее, потому что это поколение выросло уже не в логике "терпи, у всех так". Они чаще спрашивают, будет ли им хорошо в официальных отношениях. Раньше многие браки держались не только на любви, а на страхе развода, зависимости, жилье, детях, давлении родителей», — объяснил он.

Психолог также отметил, что у миллениалов высокие требования к партнеру. Им недостаточно, чтобы человек был просто непьющим, работающим и домашним. Они ищут эмоциональную близость, общение, уважение, сексуальную совместимость и личное пространство.

«С одной стороны, это хорошо. С другой — брак становится более хрупким, потому что его уже не склеивают только долгом, ипотекой и общей кастрюлей борща. Миллениалы часто позже вступают в брак, а значит, могут выбирать осознаннее, но также они не держатся за плохую семью», — добавил Денисов-Мельников.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести выплаты за пять и десять лет брака.