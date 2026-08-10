Пушистые аристократы. В Барнауле прошла международная выставка кошек

Фоторепортаж с самой замурчательной выставки

10 августа 2026, 12:25, ИА Амител

Выставка кошек в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В минувшие выходные, 8 и 9 августа, ДК "Мотор" в Барнауле на два дня превратился в настоящий кошачий салон. Здесь прошла международная выставка породистых кошек "Августейшая Особа", собравшая заводчиков, владельцев животных и любителей усатых питомцев.

Перед экспертами предстали представители самых разных пород — от изящных ориенталов и абиссинцев до эффектных бенгалов и крупных мейн-кунов. Участников оценивали по породным стандартам, а хозяева со своими питомцами боролись за титулы и признание судей.

Но для большинства гостей выставка стала прежде всего возможностью вблизи увидеть необычных кошек, пообщаться с заводчиками и, конечно, сделать десятки фотографий. Как выглядели самые пушистые и харизматичные участники барнаульской выставки — смотрите в нашем фоторепортаже.