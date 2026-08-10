Путин поручил расширить направления субсидий на общественный транспорт
По его словам, регионам необходимо предоставить больше свободы в выборе направлений для расходования выделяемых средств
10 августа 2026, 22:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил расширить возможности использования субсидий на развитие общественного транспорта, сообщает РИА Новости.
Глава страны провел в Улан-Удэ заседание президиума Госсовета, посвященное развитию общественного транспорта. В ходе совещания глава государства предложил пересмотреть подход к распределению целевых субсидий.
«В правилах предоставления целевых субсидий на развитие общественного транспорта нужно предусмотреть расширение направлений по их использованию», — сказал Путин в ходе заседания.
По словам президента, регионам необходимо предоставить больше свободы в выборе направлений для расходования выделяемых средств.
Это касается и развития инфраструктуры общественного транспорта, в том числе обустройство остановок, уточнил Владимир Путин во время выступления по видеоконференцсвязи.
Данное предложение направлено на то, чтобы местные власти могли оперативнее реагировать на наиболее острые потребности своих территорий, будь то закупка новых автобусов или модернизация сопутствующей дорожной инфраструктуры.
22:55:57 10-08-2026
Можно уточнить сколько лет наши уполномоченные лица не могли правильно составить заявку на получение автобусов?
08:07:37 11-08-2026
Караул говорят в городе новые автобусы но их не видно покупаем впустую проездные.Уважаемые власти сделайте доброе дело в конце концов позвольте людям культурно ездить в нашем родном городе на общественном транспорте. ПОЖАЛУЙСТА.
10:19:33 11-08-2026
Могут только уничтожать автобусные маршруты - кто? Если написать пофамильно, не опубликуют
10:53:16 11-08-2026
Гость (10:19:33 11-08-2026) Могут только уничтожать автобусные маршруты - кто? Если напи... Если маршрут не нерентабелен то кто будет на нем работать?
14:37:01 11-08-2026
Акакий (10:53:16 11-08-2026) Если маршрут не нерентабелен то кто будет на нем работать?... 24 автобус, был очень популярным маршрутом, шел от Солнечной до центра через Матросова. Но его убрали, несмотря на рентабельность и то, что автобусы всегда были битком.
18:19:42 11-08-2026
Гость (14:37:01 11-08-2026) 24 автобус, был очень популярным маршрутом, шел от Солнечной... Бухгалтер автопарка? Нет? Ну тогда и помолчи.