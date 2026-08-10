Путин поручил расширить направления субсидий на общественный транспорт

По его словам, регионам необходимо предоставить больше свободы в выборе направлений для расходования выделяемых средств

10 августа 2026, 22:45, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Президент России Владимир Путин поручил расширить возможности использования субсидий на развитие общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

Глава страны провел в Улан-Удэ заседание президиума Госсовета, посвященное развитию общественного транспорта. В ходе совещания глава государства предложил пересмотреть подход к распределению целевых субсидий.

«В правилах предоставления целевых субсидий на развитие общественного транспорта нужно предусмотреть расширение направлений по их использованию», — сказал Путин в ходе заседания.

По словам президента, регионам необходимо предоставить больше свободы в выборе направлений для расходования выделяемых средств.

Это касается и развития инфраструктуры общественного транспорта, в том числе обустройство остановок, уточнил Владимир Путин во время выступления по видеоконференцсвязи.

Данное предложение направлено на то, чтобы местные власти могли оперативнее реагировать на наиболее острые потребности своих территорий, будь то закупка новых автобусов или модернизация сопутствующей дорожной инфраструктуры.