Пять человек пострадали в Сочи при падении обломков БПЛА
Также повреждения получили три частных дома
14 сентября 2026, 12:38, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно.
"Повреждены три частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома", — говорится в сообщении.
Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обломки ракеты упали на жилой дом, есть пострадавшие.
14:26:17 14-09-2026
Когда уже закончится эта ... ?