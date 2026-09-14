Пять человек пострадали в Сочи при падении обломков БПЛА

Также повреждения получили три частных дома

14 сентября 2026, 12:38, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

"Повреждены три частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома", — говорится в сообщении.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обломки ракеты упали на жилой дом, есть пострадавшие.