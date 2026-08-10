Работники организации в Барнауле пожаловались депутату Госдумы на разбитую дорогу

Во время дождей и снега проезд по ул. Власихинской затруднен, а участок под железнодорожным путепроводом регулярно топит

10 августа 2026, 16:00, ИА Амител

Дорога / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Сотрудники Вагонного участка Барнаула (структурное подразделение Западно-Сибирского филиала АО "Федеральная пассажирская компания") обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву и депутату АКЗС, секретарю Бюро Совета регионального отделения партии Евгении Боровиковой. Работники пожаловались на состояние дороги, по которой ежедневно добираются на предприятие.

Дорогу размывает после осадков

Вагонный участок находится далеко от остановок общественного транспорта. Поэтому сотрудники приезжают на работу на личных автомобилях или транспорте предприятия.

Особые проблемы возникают на Власихинской, 27 до поворота у реки Пивоварки. После дождей и снега разбитое полотно размывает, а отсутствие ливневой канализации усугубляет ситуацию. По словам работников, после таких поездок автомобили часто требуют ремонта. Грейдирование, которое ранее проводила администрация Железнодорожного района, помогает лишь до следующих осадков.

В мэрии подтвердили просадки грунта. В паводок территорию под железнодорожным путепроводом также регулярно заливает вода из-за подъема уровня Пивоварки. По данным администрации, участок городу не принадлежит, поэтому на него не могут выделить средства из бюджета.

Осмотр дороги / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Вопрос намерены обсудить с властями

Александр Терентьев и Евгения Боровикова осмотрели проблемный участок. Депутат Госдумы планирует поднять вопрос на встречах с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой Барнаула Вячеславом Франком.

Тем временем сотрудники Вагонного участка собирают обращения коллег и местных жителей.

"Для людей, которые каждый день пытаются добраться на работу, отсутствие денег на ремонт — не аргумент. Если дорога находится в плачевном состоянии и доставляет массу неудобств, значит, ее надо делать, причем делать качественно", — отметил Александр Терентьев.

По его словам, здесь нужен полноценный ремонт с ливневой канализацией и решением проблемы подтопления, а не временное устранение ям.