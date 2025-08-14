Работодатели получат право направлять сотрудников на психиатрическую экспертизу
Решение вступит в силу с 1 марта 2026 года
14 августа 2025, 14:45, ИА Амител
В России вступят в силу новые правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников ряда профессий, которые позволят работодателям направлять сотрудников на обследование в психиатрический стационар без заключения врача, сообщает "Коммерсант".
Достаточно будет выявления "признаков психиатрического расстройства" во время медосмотра в организации. Изменения затронут учителей, водителей, полицейских и других специалистов, чья деятельность связана с повышенной ответственностью.
«В настоящее время обязательное психиатрическое освидетельствование проводится при приеме на работу, переводе на другую должность и с периодичностью раз в пять лет (для некоторых профессий чаще). Если врачи обнаруживают признаки психических расстройств, сотрудника признают негодным к работе», – отмечает издание.
Однако новый порядок упрощает процедуру: теперь работодатель сможет сам инициировать направление на обследование, если во время периодического медосмотра будут замечены тревожные симптомы.
Эксперты предупреждают о рисках злоупотреблений со стороны начальства. Роман Сулейманов, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН, отмечает, что такая мера может использоваться для давления на неугодных сотрудников. Кроме того, сам процесс освидетельствования занимает значительное время – от нескольких дней до недель, что создает дополнительную нагрузку для работника.
В то же время специалист признает, что в некоторых случаях у руководства должен быть механизм временного отстранения сотрудника, чье поведение вызывает опасения, особенно если речь идет о профессиях, связанных с безопасностью людей.
Минздрав, комментируя изменения, подчеркивает, что они носят технический характер и направлены на оптимизацию процедуры. В ведомстве уточнили, что освидетельствование по-прежнему будет проводиться только по направлению работодателя, но теперь основанием станут выявленные в ходе медосмотра признаки возможного заболевания.
Также в министерстве отметили, что новые правила позволят сократить число лиц, проходящих обязательное обследование, так как оно будет назначаться точечно, а не всем сотрудникам подряд.
Ранее Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов.
15:44:38 14-08-2025
да тут всех нужно проверить - в своем ли уме работать за такую з\п
16:49:14 14-08-2025
А сотрудника могут отправить работодателя?
22:52:35 14-08-2025
Гость (16:49:14 14-08-2025) А сотрудника могут отправить работодателя?... Я только с директором вместе соглашусь и чтоб в одну палату.)))) Она ниче так у нас))
18:24:59 14-08-2025
Тут одного явно надо проверить. На деменцию.
19:52:31 14-08-2025
а ранее не было такого права?! я в шоке. психанутых реально оч много
21:39:29 14-08-2025
Есть психи понимающие, что они чудят, раскаиваются, исправляются. А есть психи, которые уверены, что они правы. Вот где страшно.
10:34:51 15-08-2025
Освидетельствовали, признали проблемы с психикой и что дальше? А дальше он будет продолжать жить между нами, ненавидеть работодателя и коллег по работе и, возможно, мстить всем и каждому, в зависимости от заболевания