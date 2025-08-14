Работодатели получат право направлять сотрудников на психиатрическую экспертизу

Решение вступит в силу с 1 марта 2026 года

14 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России вступят в силу новые правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников ряда профессий, которые позволят работодателям направлять сотрудников на обследование в психиатрический стационар без заключения врача, сообщает "Коммерсант".

Достаточно будет выявления "признаков психиатрического расстройства" во время медосмотра в организации. Изменения затронут учителей, водителей, полицейских и других специалистов, чья деятельность связана с повышенной ответственностью.

«В настоящее время обязательное психиатрическое освидетельствование проводится при приеме на работу, переводе на другую должность и с периодичностью раз в пять лет (для некоторых профессий чаще). Если врачи обнаруживают признаки психических расстройств, сотрудника признают негодным к работе», – отмечает издание.

Однако новый порядок упрощает процедуру: теперь работодатель сможет сам инициировать направление на обследование, если во время периодического медосмотра будут замечены тревожные симптомы.

Эксперты предупреждают о рисках злоупотреблений со стороны начальства. Роман Сулейманов, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН, отмечает, что такая мера может использоваться для давления на неугодных сотрудников. Кроме того, сам процесс освидетельствования занимает значительное время – от нескольких дней до недель, что создает дополнительную нагрузку для работника.

В то же время специалист признает, что в некоторых случаях у руководства должен быть механизм временного отстранения сотрудника, чье поведение вызывает опасения, особенно если речь идет о профессиях, связанных с безопасностью людей.

Минздрав, комментируя изменения, подчеркивает, что они носят технический характер и направлены на оптимизацию процедуры. В ведомстве уточнили, что освидетельствование по-прежнему будет проводиться только по направлению работодателя, но теперь основанием станут выявленные в ходе медосмотра признаки возможного заболевания.

Также в министерстве отметили, что новые правила позволят сократить число лиц, проходящих обязательное обследование, так как оно будет назначаться точечно, а не всем сотрудникам подряд.

Ранее Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов.