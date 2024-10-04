"Разбивается на глазах". Почему на Алтае годами не ремонтируют федеральную трассу?

Проблемный вопрос, который волнует жителей края уже много лет, рассмотрели в АКЗС

04 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Федеральная трасса в Алтайском крае / Фото: Упрдор "Алтай"

Депутаты АКЗС намерены обратиться к Росавтодору с просьбой ускорить ремонт трассы А-321, которая соединяет Барнаул и Казахстан. Ее передали на федеральный баланс еще в 2020 году, но Росавтодор так и не приступил к масштабной реконструкции. Некоторые участки дороги буквально разваливаются, а жители районов, через которые она проходит, регулярно жалуются депутатам на состояние трассы. Тему обсудили 1 октября в рамках правительственного часа с министром транспорта Алтайского края Антоном Вороновым.

"Зря радовались"

Тему ужасного состояния некоторых участков федеральной трассы А-321 поднял депутат от "Единой России" Сергей Серов.

"Зря радовались, когда передали трассу на федеральный баланс. Два года на ней уже ничего федералы не делали. Какие-то работы там будут в 2025 году?" – поинтересовался политик.

Министр Антон Воронов ответил, что за содержание трассы А-321 отвечает Упрдор "Алтай". В настоящее время идет проектирование ремонта участков, находящихся в ненормативном состоянии. Кроме того, планируется уложить асфальт на 47-километровом участке, где его вообще никогда не было. Эта работа будет разбита на пять этапов.

"Впрочем, коллеги, все будет зависеть от федерального финансирования", – заметил министр.

Спикер АКЗС Александр Романенко уверен, что нужно напрямую депутатам и власти обращаться в Росавтодор, чтобы ускорить процесс.

"Мы передали дорогу, но ничего уже два года федералы не делают. Если вы ничего не знаете о сроках завершения ремонта, то мы готовы подключиться: направить письмо в федеральный Упрдор. Надо же что-то делать, потому что дорога разбивается на глазах. А делать ничего мы и не делаем", – возмутился Александр Романенко.

Почему трассу А-321 не ремонтируют?

Трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяженностью 400 километров официально передана в федеральную собственность еще в 2020 году. Алтайские дорожники ждали этого события несколько лет и надеялись, что дорогу, которая ведет из Барнаула в туристические районы края, отремонтируют. Однако этого так и не произошло: федеральное дорожное агентство выделило деньги лишь на небольшой участок, а позже просто прекратили работы. Якобы из-за ограниченности в финансах, а все силы направили на расширение Чуйского тракта: трасса от Барнаула до Бийска должна стать полностью четырехполосной к 2030 году.

А дорога действительно в плохом состоянии?

Дорога протяженностью около 400 километров только на треть находится в нормативном состоянии. До Кадниково она в изумительном состоянии. Только в прошлом году там сделали удобную и современную развязку. А вот перед селом Кадниково Мамонтовского района начинается настоящий ад для автомобилистов: глубокие ямы через каждые несколько метров. Ехать на большой скорости по некоторым участкам просто небезопасно. Кроме того, от Родино до Кулунды есть 47-километровый отрезок щебеночного покрытия. Ездить по нему практически невозможно и дорога не соответствует статусу федеральной.

Кстати, в 2023 году губернатор Виктор Томенко просил президента РФ Владимира Путина помочь с выделением денег для проведения работ на трассе А-321. Однако пока дело до конкретной помощи не дошло.