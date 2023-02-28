Разбогатеют не все. Гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака

У Овнов есть шанс продвинуться по карьерной лестнице, а у Стрельцов – встретить вторую половинку

28 февраля 2023, 06:27, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Март станет непростым месяцем для всех знаков зодиака. Таким прогнозом с "МК" поделился известный астролог Павел Глоба. По его словам, на нас будут негативно влиять Сатурн и Плутон, которые в первый месяц весны изменят своё положение на небе.

Тем не менее одни смогут обрести душевное равновесие, другие – получить повышение на работе. О том, каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака, – в материале amic.ru.

Овны

Овны в марте, наконец, смогут воочию увидеть плоды своих предыдущих трудов, считает Глоба. По его словам, представители знака имеют хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице. Начальство по достоинству оценит ваш самоотверженный труд. Впрочем, для этого нужно, прежде всего, трудиться.

При этом астролог настоятельно рекомендует не забывать о близких. Семье очень нужно ваше внимание. Одиноким Овнам тоже не следует "с головой" уходить в работу: нужно находить время для новых знакомств.

Тельцы

У Тельцов в первый месяц весны всё будет замечательно, предрекает Павел Глоба. По его словам, в первую очередь, представителей знака ждёт удача в личной жизни. Но и без денег они не останутся.

Кроме того, у представителей знака в марте будет прекрасная возможность сменить вид деятельности. Кто знает, может, вам даже удастся превратить своё любимое хобби в профессию.

Близнецы

А вот Близнецы могут столкнуться с трудностями. Но расстраиваться из-за неудач не стоит, советует Глоба. По его словам, вместо этого лучше проявить заботу к самому себе. Особое внимание стоит уделить здоровью.

Также для Близнецов будет полезной смена обстановки. Если у вас есть возможность, возьмите небольшой отпуск и отдохните.

Раки

Раки – одни из самых главных счастливчиков марта 2023-го по версии Глобы. По его словам, представители знака легко справятся с любыми трудностями. Кроме того, в первый месяц весны вас ждут важные знакомства. Одинокие Раки даже смогут начать отношения.

Ну а семейных представителей знака ждут гармония и домашний уют.

Львы

На значимое продвижение в карьере в марте 2023-го Львам рассчитывать не приходится. Но зато у вас есть возможность прожить месяц спокойно и без нервов. Главный совет астролога: правильно распределяйте работу и отдых. Если чувствуете, что уже не справляетесь, возьмите отпуск.

Девы

У Дев в первый месяц весны появится возможность сменить работу или даже сферу деятельности. В личной жизни представителям знака может быть нелегко. Но Глоба настаивает, что любые трудности – временные. Поэтому научитесь не поддаваться эмоциям.

Знакомства, заведённые в марте, будут очень полезны для вас в будущем.

Весы

Весы точно запомнят март 2023-го, не сомневается Глоба. По его словам, представителей знака ждёт немало приятных и счастливых моментов во всех сферах жизни.

В вопросах финансов большой прибыли ждать не стоит, но ситуация начнёт налаживаться. Главное – не копить заботы и вовремя с ними разбираться.

Скорпионы

Скорпионам будет тяжело в самом начале весны. Возможно, вы умудритесь поссориться с близкими. Кроме того, в марте велик риск получить травму. В общем, представителям знака придётся несладко.

Но уже к середине месяца фортуна вновь повернётся к вам лицом. В карьере больших подвижек ждать не стоит, но и тяжёлых провалов быть не должно.

Стрельцы

Для Стрельцов март пройдёт под знаком любви, считает астролог. Семейные представители знака смогут больше времени проводить с родными и уделить им максимум своего внимания. Ну а одинокие, наконец, смогут завести то самое заветное знакомство и начать строить серьёзные отношения.

Козероги

Козерогам Павел Глоба не советует круто менять свою жизнь в начале весны. По его мнению, резкие перемены не принесут вам никакого счастья. Даже в путешествия лучше не отправляться. Исключение можно сделать только для рабочих командировок.

В целом астролог называет март месяцем затишья для Козерогов. Поэтому следите за здоровьем (физическим и ментальным) и копите силы для будущих свершений.

Водолеи

Водолеи будут в марте заняты поиском дополнительного заработка. Увы, жизнь потребует от вас обрести ещё один источник дохода. Но Глоба настаивает, что в поиски нельзя уходить целиком: обязательно нужно отдыхать и проводить время с близкими.

Рыбы

Рыбам пора, наконец, раскрывать свой потенциал. Глоба предсказывает, что в марте представители знака получат интересное предложение о работе. Такой шанс может стать для вас путёвкой на новый уровень жизни.

При этом астролог советует не забывать о здоровье и заняться спортом. Ну а чтобы не "сгореть" в делах, старайтесь расставлять приоритеты, а не хвататься за всё сразу.