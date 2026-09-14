Овнам сегодня придется выбирать между несколькими задачами, и желание взяться за все сразу может сыграть против вас. Определите одну главную цель на день и начните с нее.

В работе возможна ситуация, где от вашей реакции будет зависеть дальнейшее развитие дела. Не тяните с ответом, но перед отправкой важных сообщений все же перечитайте их еще раз.

После обеда кто-то может обратиться к вам за помощью. Если просьба не срочная, не бросайте ради нее собственные планы.

Вечером хорошо подойдет физическая активность или прогулка.

Совет дня: сначала закончите главное, а уже потом переключайтесь на второстепенное.