Ребенок пострадал от бродячей собаки в Горно-Алтайске и получил компенсацию
В прокуратуре указали, что организация работы с безнадзорными животными относится к полномочиям городского округа
09 августа 2026, 17:34, ИА Амител
Администрацию Горно-Алтайска обязали выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку, которого покусала безнадзорная собака. Добиться взыскания средств через суд удалось прокуратуре, сообщили в надзорном ведомстве Республики Алтай.
Нападение произошло в 2026 году в районе пересечения улиц Укачина и Смородиновой. Несовершеннолетний находился на прогулке, когда на него набросилась собака, свободно передвигавшаяся по городу без хозяина.
«Животное несколько раз укусило ребенка, причинив вред его здоровью. После случившегося мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь получить компенсацию», — отметили в ведомстве.
Представитель прокуратуры направил иск в суд. Там указали, что организация работы с безнадзорными животными относится к полномочиям городского округа. В нее входят в том числе отлов и последующее содержание собак без владельцев.
Суд согласился с требованиями прокуратуры и постановил взыскать с администрации Горно-Алтайска 15 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка в качестве компенсации морального вреда.
При этом судебное решение пока не вступило в законную силу.
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