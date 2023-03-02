В Барнауле завершили ремонт трубопровода возле горбольницы №4

В медучреждение вернули горячую воду и тепло

02 марта 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Работы по восстановлению тепловой сети возле горбольницы № 4 завершены. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК в Telegram-канале.

"Теплоснабжение отключённым потребителям запущено", – добавили там.

Напомним, что прорыв произошёл сегодня, 2 марта, в 16:00. В соцсетях публиковали кадры с горячей водой, которая выливалась на проезжую часть возле больницы.

Позднее в СГК заявили, что для ремонта потребуется заменить 4 метра трубопровода диаметром 377 мм. Без ресурса временно осталась городская больница № 4.