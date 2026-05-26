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Режим "черного неба" начнет действовать в Алтайском крае вечером 26 мая

Во время режима "черного неба" промышленным предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов в атмосферу

26 мая 2026, 17:42, ИА Амител

Завод / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Завод / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае с вечера 26 мая будет объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных веществ в воздухе. Режим "черного неба" будет действовать до утра 27 мая.

Как сообщили в Алтайском гидрометцентре, неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются на всей территории региона, включая Барнаул.

По данным синоптиков, период НМУ продлится с 19:00 26 мая до 10:00 27 мая. В это время погодные условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Во время режима "черного неба" промышленным предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов в атмосферу.

Алтайский край Экология
       

Комментарии 2

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Шинник

18:03:37 26-05-2026

если "рекомендуется" значит можно не исполнять ...

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Гость

21:35:20 26-05-2026

Представляю ситуацию на производстве.
Люди работают в три смены сроки горят, отгрузка продукции под угрозой.
Тут раз уведомление, рекомендуем снизить выбросы. Гендиректор вызывает Михалыча и говорит, всё на два дня сбавляем обороты, котельную не топить

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