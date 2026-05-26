Режим "черного неба" начнет действовать в Алтайском крае вечером 26 мая
Во время режима "черного неба" промышленным предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов в атмосферу
26 мая 2026, 17:42, ИА Амител
В Алтайском крае с вечера 26 мая будет объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных веществ в воздухе. Режим "черного неба" будет действовать до утра 27 мая.
Как сообщили в Алтайском гидрометцентре, неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются на всей территории региона, включая Барнаул.
По данным синоптиков, период НМУ продлится с 19:00 26 мая до 10:00 27 мая. В это время погодные условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Во время режима "черного неба" промышленным предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов в атмосферу.
18:03:37 26-05-2026
если "рекомендуется" значит можно не исполнять ...
21:35:20 26-05-2026
Представляю ситуацию на производстве.
Люди работают в три смены сроки горят, отгрузка продукции под угрозой.
Тут раз уведомление, рекомендуем снизить выбросы. Гендиректор вызывает Михалыча и говорит, всё на два дня сбавляем обороты, котельную не топить