Режим "черного неба" начнет действовать в Алтайском крае вечером 26 мая

Во время режима "черного неба" промышленным предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов в атмосферу

26 мая 2026, 17:42, ИА Амител

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В Алтайском крае с вечера 26 мая будет объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных веществ в воздухе. Режим "черного неба" будет действовать до утра 27 мая.

Как сообщили в Алтайском гидрометцентре, неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются на всей территории региона, включая Барнаул.

По данным синоптиков, период НМУ продлится с 19:00 26 мая до 10:00 27 мая. В это время погодные условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Во время режима "черного неба" промышленным предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов в атмосферу.