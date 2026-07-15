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Если вы проводите много времени перед монитором или с телефоном, усталость глаз — частая проблема, и питание может стать одним из простых способов снизить нагрузку
15 июля 2026, 14:34, ИА Амител
Смартфоны, компьютеры и продолжительное время, проведенное перед экраном, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако забота о здоровье глаз требует не только контроля за временем зрительной нагрузки, но и правильного питания. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева поделилась с Life.ru важными сведениями о лютеине — природном пигменте из группы каротиноидов, который играет важную роль в защите сетчатки. Наш организм не может самостоятельно синтезировать лютеин, поэтому его следует получать из пищи.
«Лютеин действует как естественные светозащитные очки, накапливаясь в центральной части сетчатки и защищая ее от вредного воздействия сине-фиолетовых лучей, которые исходят от экранов и ламп. Недостаток этого пигмента делает макулу — область сетчатки, которая отвечает за остроту зрения, — уязвимой к окислительному стрессу, что впоследствии может привести к возрастным изменениям», — пояснила она.
Лебедева советует сочетать продукты, богатые лютеином, с жирами для улучшения усвоения. Например, для салатов лучше использовать оливковое масло, добавлять авокадо или орехи, а шпинат обжаривать на сливочном масле. Яйца следует готовить так, чтобы желток оставался жидким, поскольку лютеин из желтка усваивается в три раза лучше, чем из зелени, благодаря естественной жировой среде.
Для поддержания здоровья глаз Лебедева предлагает следующий рацион:
- завтрак — скрэмбл из двух яиц с добавлением шпината;
- обед — теплый салат из запеченной тыквы, рукколы и кукурузы, заправленный оливковым маслом;
- легкий перекус — половинка авокадо на цельнозерновом хлебце;
- ужин — крем-суп из брокколи со сливками.
«Если вы проводите за экраном более шести часов в день или вам уже исполнилось 50 лет, рекомендуется обратиться к офтальмологу для обсуждения возможных добавок. Однако при сбалансированном питании основными источниками защиты для глаз остаются яркие зеленые и оранжевые овощи», — заключила диетолог.
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