Такая мера позволит бороться с зарубежными мошенничествами

12 июня 2024, 13:25, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что сейчас фиксируется многократный рост мошеннических звонков с территории Украины и других стран. Руководитель департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection Дмитрий Ермаков отметил, что такие случаи сложнее выявить и расследовать. С ним согласился начальник отдела по информационной безопасности компании "Код безопасности" Алексей Коробченко – о серьезности проблемы говорит сумма, потерянная россиянами из-за действий аферистов.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что изучают возможность блокировки всех зарубежных звонков. Мера предполагает несколько способов ограничения: человек сможет полностью оградить себя от вызовов из других стран или же общаться лишь с абонентами из списка своих контактов.

Сейчас россиян защищают от мошенников системы "Антифрод", которые внедряются российскими операторами. Они позволяют собирать информацию о номерах и сообщениях, а также проверяют и блокируют звонки с поддельных номеров. Кроме того, в них существуют спам-фильтры, которые отсеивают нежелательные звонки.

Консультант по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко считает, что блокировка телефонных кодов стран может быть разработана как дополнение к существующим системам "Антифрод". По его словам, у операторов не возникнет проблем определить, откуда идет звонок.