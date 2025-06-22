Россия осудила "безответственную" атаку США на ядерные объекты Ирана

Решение американского руководства "грубо нарушает" международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН, отметили в МИД РФ

22 июня 2025, 20:15, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Dimmis Vart

Министерство иностранных дел РФ осудило удары ВВС США по ядерным объектам Ирана. Заявление публикует сайт ведомства.

"Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику", – сказано в нем.

В МИД также отметили, что "безответственное решение" американского руководства "грубо нарушает" международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН.

"Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН", – отметили в ведомстве.

В министерстве заявили, что Совет Безопасности ООН "обязан отреагировать" и нужно "коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля".

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Он заверил, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации американский лидер также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам".

13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.