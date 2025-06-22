Россия осудила "безответственную" атаку США на ядерные объекты Ирана
Решение американского руководства "грубо нарушает" международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН, отметили в МИД РФ
22 июня 2025, 20:15, ИА Амител
Министерство иностранных дел РФ осудило удары ВВС США по ядерным объектам Ирана. Заявление публикует сайт ведомства.
"Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику", – сказано в нем.
В МИД также отметили, что "безответственное решение" американского руководства "грубо нарушает" международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН.
"Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН", – отметили в ведомстве.
В министерстве заявили, что Совет Безопасности ООН "обязан отреагировать" и нужно "коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля".
Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Он заверил, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации американский лидер также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам".
13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
07:31:19 23-06-2025
атаку США на ядерные объекты Ирана --- сопли не жуют
08:01:14 23-06-2025
И что им, от этого осуждения?Во времена союза эти друзья так разнузданно себя не вели.
09:59:22 23-06-2025
Афиноген (08:01:14 23-06-2025) И что им, от этого осуждения?Во времена союза эти друзья так...
Это например в Японии? Или во Вьетнаме? Или в Корее? Вы точно хорошо знаете историю?
10:44:09 23-06-2025
Гость (09:59:22 23-06-2025) Это например в Японии? Или во Вьетнаме? Или в Корее? Вы ... Ну может знаю и не столь досконально,но тогда они получали по мордасам и чересчур не наглели как сегодня безнаказанно.
09:52:53 23-06-2025
Как немцы в 41м напали 22 июня ночью...