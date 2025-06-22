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Глава МИД Ирана намерен встретиться с Путиным 23 июня

Аббас Арагчи назвал Россию другом Ирана

22 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Встреча Путина и Арагчи в апреле 2025 года / Фото: kremlin.ru
Встреча Путина и Арагчи в апреле 2025 года / Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня. Его цитирует ТАСС.

"Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия – друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. Завтра у меня будут серьезные консультации с президентом России, и мы продолжим работать друг с другом", – сказал министр на пресс-конференции в Стамбуле.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Он заверил, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации американский лидер также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам".

13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com

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Комментарии 5

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Гость

19:04:53 22-06-2025

Плохая новость
Это не наша война

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Гость

07:44:43 23-06-2025

Гость (19:04:53 22-06-2025) Плохая новость Это не наша война ... К сожалению, не совсем так, США одним ударом лишает Китай энергоресурсов и торговых путей. Не получилось тарифами, получится войной. Ослабляет Китай, соответственно Россию. Поэтому в Иран и полетели транспортные самолеты из Китая, как предполагают с ракетами. Мы ракетами помочь не можем, но наверное чем то можем, раз прилетел. Но лучше бы все свалить на Китай

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Sic semper tyrannis

19:14:44 22-06-2025

Присматривает квартиру в Ростове?

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Гость

07:54:32 23-06-2025

Sic semper tyrannis (19:14:44 22-06-2025) Присматривает квартиру в Ростове? ... Лучше в Биробиджане

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Гость

07:33:12 23-06-2025

назвал Россию другом Ирана --- им предлагали ПВО, они отказались, интересно почему

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