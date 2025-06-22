Глава МИД Ирана намерен встретиться с Путиным 23 июня
Аббас Арагчи назвал Россию другом Ирана
22 июня 2025, 17:40, ИА Амител
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня. Его цитирует ТАСС.
"Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия – друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. Завтра у меня будут серьезные консультации с президентом России, и мы продолжим работать друг с другом", – сказал министр на пресс-конференции в Стамбуле.
Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Он заверил, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации американский лидер также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам".
13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
19:04:53 22-06-2025
Плохая новость
Это не наша война
07:44:43 23-06-2025
Гость (19:04:53 22-06-2025) Плохая новость Это не наша война ... К сожалению, не совсем так, США одним ударом лишает Китай энергоресурсов и торговых путей. Не получилось тарифами, получится войной. Ослабляет Китай, соответственно Россию. Поэтому в Иран и полетели транспортные самолеты из Китая, как предполагают с ракетами. Мы ракетами помочь не можем, но наверное чем то можем, раз прилетел. Но лучше бы все свалить на Китай
19:14:44 22-06-2025
Присматривает квартиру в Ростове?
07:54:32 23-06-2025
Sic semper tyrannis (19:14:44 22-06-2025) Присматривает квартиру в Ростове? ... Лучше в Биробиджане
07:33:12 23-06-2025
назвал Россию другом Ирана --- им предлагали ПВО, они отказались, интересно почему