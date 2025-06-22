Глава МИД Ирана намерен встретиться с Путиным 23 июня

Аббас Арагчи назвал Россию другом Ирана

22 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Встреча Путина и Арагчи в апреле 2025 года / Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня. Его цитирует ТАСС.

"Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия – друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. Завтра у меня будут серьезные консультации с президентом России, и мы продолжим работать друг с другом", – сказал министр на пресс-конференции в Стамбуле.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Он заверил, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации американский лидер также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам".

13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.