Злоумышленники просят скорректировать декларацию, а потом присылают ссылку на копию сайта налоговой

14 сентября 2026, 12:26, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости рассказал о новой схеме мошенничества, нацеленной на россиян. Злоумышленники комбинируют бумажные и электронные уведомления, чтобы выманить у людей личные данные.

Схема реализуется поэтапно. Сначала человеку приходит бумажное письмо, в котором говорится о необходимости скорректировать налоговую декларацию либо предоставить документы, подтверждающие расходы.

Затем на электронную почту начинают поступать сообщения о якобы появившемся извещении в личном кабинете налогоплательщика. К письму прикрепляют ссылку, по которой предлагают перейти для ознакомления с документом.

Как пояснил сенатор, ссылка ведет на фишинговую копию официального сайта налоговой службы. Если человек введет там логин, пароль или иные сведения, эти данные попадут к мошенникам. Шейкин подчеркнул, что внешнее сходство письма с официальным документом — имя отправителя, логотип ведомства, выдержанный стиль — не гарантирует его подлинности.

Чтобы не стать жертвой обмана, безопаснее самостоятельно зайти в личный кабинет налогоплательщика и проверить наличие новых документов. Дополнительно сверить сведения о налоговой задолженности можно на портале "Госуслуги".