Россиянам назвали регионы, где зарплаты за десять лет выросли почти в 3,2 раза

Чукотка, Москва, Магаданская область, ЯНАО и Сахалинская область вошли в топ‑5 по росту доходов

02 июля 2026, 15:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Росстат зафиксировал существенный рост зарплат в ряде российских регионов: за последние десять лет в некоторых субъектах доходы работников увеличились примерно в 2,5–3 раза.

По данным ведомства, с которыми ознакомилось ТАСС, в пятерку лидеров по темпам роста зарплат вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Ямало‑Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

«Лидером по уровню средней зарплаты стал Чукотский автономный округ. Если в марте 2016 года показатель здесь составлял 82 439 рублей, то к марту 2026 года он вырос до 246 444 рублей. На втором месте — Москва: за десятилетие средняя зарплата увеличилась с 70 551 рубля до 219 618 рублей. Третью строчку заняла Магаданская область — в этом регионе доходы выросли с 61 626 рублей до 190 119 рублей», — говорится в публикации.

Четвертое место у Ямало‑Ненецкого автономного округа: здесь средняя зарплата поднялась с 80 438 рублей до 189 260 рублей. Замыкает топ‑5 Сахалинская область — рост отмечен с 63 914 рублей в 2016 году до 154 961 рубля в 2026‑м. В целом по стране динамика тоже оказалась заметной: средняя зарплата за десять лет увеличилась почти в 3,2 раза — с 35 501 рубля до 112 654 рублей.