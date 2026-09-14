Новые варианты вируса сейчас активно распространяются в Южном полушарии

14 сентября 2026, 11:30, ИА Амител

Грипп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Осенью 2026 года в России могут появиться видоизмененные штаммы гонконгского A (H3N2) и свиного A (H1N1) гриппа с очень схожими симптомами, рассказал "Парламентской газете" врач-инфекционист Мурад Шахмарданов.

"Высокая температура, сильная головная и мышечная боль, общая слабость, сухой кашель и боль в горле", — отметил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета.

Он подчеркнул, что клинически отличить один штамм от другого практически невозможно. Точное определение штамма важно только для эпидемиологического мониторинга, но на тактику лечения это не влияет.

Шахмарданов указал, что новые варианты вируса сейчас активно распространяются в Южном полушарии Земли. Это говорит о том, что в Россию, скорее всего, придут оба варианта гриппа.

Ранее сообщалось, что грипп может мощно ударить по Алтайскому краю в этом году. В итоге иммунная прослойка из людей, переболевших гриппом в предыдущие годы, в этот раз может оказаться не такой эффективной.