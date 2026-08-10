В основе — принцип "меньше, но точнее": упор на универсальные ингредиенты, полуфабрикаты и заготовки, которые экономят время

10 августа 2026, 15:30, ИА Амител

Закупка продуктов / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Поход в магазин часто становится утомительным процессом. Если это случается часто, стоит пересмотреть подход к планированию покупок. Финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева поделилась советами в беседе с Life.ru, как сделать покупки рациональными и сократить траты на импульсивные покупки.

«Основа удачной продуктовой корзины — не жесткое меню по дням недели, а продуманное сочетание ингредиентов. Важно, чтобы продукты не существовали сами по себе, а "пересекались" между разными блюдами. Например, куриное филе можно запечь на ужин, на следующий день использовать в салате или добавить в суп. Кабачки могут стать гарниром, если приготовить их на гриле, превратиться в оладьи на завтрак или стать основой овощного рагу. Отварной рис подойдет и как гарнир к мясу, и станет заготовкой для ризотто или паэльи», — отметила она.

Чтобы меню было разнообразным и вкусным, чередуйте виды мяса, рыбы, круп и овощей в течение недели. Некоторые продукты можно использовать в нескольких блюдах, что помогает рационально подходить к покупкам.

Многие сразу после выбора меню начинают составлять список продуктов. Однако более эффективно сначала провести ревизию имеющихся запасов. Тщательно проверьте холодильник, кухонные шкафы и особенно морозильную камеру. Именно морозилка нередко оказывается самым недооценённым источником вдохновения для новых блюд.

«Там могут лежать замороженные овощные смеси, мясо, рыба, ягоды, грибы или заготовки, которые легко превратить в полноценный ужин. Иногда достаточно обнаружить упаковку фарша или брокколи, чтобы вместо покупки новых продуктов скорректировать меню на несколько дней вперед. Такой подход позволяет не только избежать повторных покупок, но и постепенно использовать запасы, которые могли месяцами ждать своего часа», — отметила специалист.

При составлении списка группируйте продукты по категориям: овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и рыба, бакалея, хлеб, заморозка, товары для дома. Такой список можно хранить в телефоне или на бумаге и легко сверить с содержимым холодильника перед походом в магазин. Это поможет быстрее находить нужные отделы и не забыть важные ингредиенты.

Иногда в магазине возникают неожиданные ситуации: задержали на работе, не хочется готовить или нужен быстрый перекус. Поэтому полезно иметь набор продуктов для быстрого приготовления.