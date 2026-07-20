Такие меры помогут снизить риск мошенничества и защитить персональные данные от злоумышленников

20 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

При увеличившемся количестве звонков от мошенников стоит ограничить публикацию личной информации в социальных сетях, усилить защиту аккаунтов и установить самозапрет на оформление кредитов. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По словам эксперта, в первую очередь следует отказаться от публикации сведений, которые могут заинтересовать злоумышленников.

«Прекратите размещать информацию в соцсетях о собственных командировках, дорогих покупках, купленных билетах», — отметил Петр Щербаченко.

Также специалист рекомендовал установить самозапрет на оформление кредитов и займов, а владельцам недвижимости — на регистрационные действия без личного участия собственника.

Кроме того, эксперт советует проверить через портал "Госуслуги", сколько SIM-карт зарегистрировано на имя пользователя, а также применять антиспам-сервисы и другие технические средства защиты от нежелательных звонков.

Для дополнительной безопасности Щербаченко рекомендует включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, а также использовать уникальные сложные пароли длиной не менее 12–14 символов для разных учетных записей.