Россиянам объяснили, как защититься от участившихся звонков мошенников
Такие меры помогут снизить риск мошенничества и защитить персональные данные от злоумышленников
20 июля 2026, 08:00, ИА Амител
При увеличившемся количестве звонков от мошенников стоит ограничить публикацию личной информации в социальных сетях, усилить защиту аккаунтов и установить самозапрет на оформление кредитов. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
По словам эксперта, в первую очередь следует отказаться от публикации сведений, которые могут заинтересовать злоумышленников.
«Прекратите размещать информацию в соцсетях о собственных командировках, дорогих покупках, купленных билетах», — отметил Петр Щербаченко.
Также специалист рекомендовал установить самозапрет на оформление кредитов и займов, а владельцам недвижимости — на регистрационные действия без личного участия собственника.
Кроме того, эксперт советует проверить через портал "Госуслуги", сколько SIM-карт зарегистрировано на имя пользователя, а также применять антиспам-сервисы и другие технические средства защиты от нежелательных звонков.
Для дополнительной безопасности Щербаченко рекомендует включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, а также использовать уникальные сложные пароли длиной не менее 12–14 символов для разных учетных записей.
08:03:25 20-07-2026
красиво, но не работает ...
мой "секретарь Ева" почти все входящие помечает как спам или мошенники ...
и это я ещё "тихоня" ...
09:06:51 20-07-2026
Так это, запретить телефоны, нет?.. У нас же именно так с мошенниками принято бороться? Были они в Телеге, в Ватсаппе, еще где-то там - все запретили. Почему не запретить телефоны, раз по ним звонят мошенники?
10:37:06 20-07-2026
Больше всего пугают не мошенники. А то, насколько можно запиться или просто дожить до такого состояния мозга с полностью выключенными функциями критического мышления. Живешь себе спокойно в уверенности, что ты нормальный...
13:35:39 20-07-2026
Пускай эксперды боятся звонков мошенников- мне они по барабану.
15:10:55 20-07-2026
Лучший способ публикация неверных данных о себе.
Решает две задачи - невозможность использования, выявление канала утечки.
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