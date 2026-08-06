Россиянам посоветовали использовать для подписок виртуальную карту
Это снижает риски несанкционированных списаний и помогает контролировать регулярные платежи
06 августа 2026, 21:15, ИА Амител
Привязка банковской карты к онлайн-сервису требует согласия с условиями оплаты и другими важными аспектами, указанными в оферте. Перед тем как совершить платеж, важно уточнить, будет ли списание средств одноразовым или регулярным, сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова в интервью RT.
Эксперт подчеркнула, что сервис обязан заранее информировать клиента о стоимости услуги, порядке оплаты, сроках подписки и условиях ее прекращения.
«Заранее установленная отметка о покупке дополнительной услуги запрещена ст. 16 закона "О защите прав потребителей". За услугу, подключенную без согласия, можно потребовать возврат денег», — дополнила она.
С 1 марта 2026 года вступило в силу новое правило: после отказа пользователя от использования сохраненных реквизитов исполнитель не сможет продолжать списания с этой карты. Средства, списанные после отказа, подлежат возврату.
«Особая осторожность нужна с сервисами, где есть бесплатный период, автопродление, оплата в один клик, внутриигровые покупки и платный доступ после регистрации», — предупредила специалист.
Удаление приложения не отменяет договор и подписку — их нужно отменить отдельно и заблокировать сохраненные реквизиты. В случае несанкционированного списания рекомендуется сразу заблокировать карту и уведомить банк в течение следующего дня.
«Банк обязан возместить сумму, если операция прошла без согласия клиента и банк не докажет нарушение правил использования карты. Если банк не уведомил клиента об операции, он также обязан вернуть деньги», — продолжила она.
Для повышения безопасности Свечникова рекомендует использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом и уведомлениями о каждой операции.
В случае двойного списания, ошибки в сумме или при отмене подписки с последующим платежом необходимо сохранить оферту, чеки, переписку с банком, уведомления и подтверждение отказа, порекомендовала специалист.
«Для привязки безопаснее использовать отдельную виртуальную карту с небольшим лимитом и уведомлением о каждой операции», — заключила Свечникова.
21:18:45 06-08-2026
"сервис обязан заранее информировать клиента о стоимости услуги, порядке оплаты, сроках подписки и условиях ее прекращения" - ага.
Это он про Отечественные или забугорные ?
Просто много слов будет ...
.................
а сколько можно иметь виртуальных карт ?
10:26:50 07-08-2026
Шинник (21:18:45 06-08-2026) "сервис обязан заранее информировать клиента о стоимости усл... а сколько можно иметь виртуальных карт ?
А зачем их много иметь? Достаточно одной, но с важным условием - чтобы она была у отдельного банковского счёта.