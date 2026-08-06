Это снижает риски несанкционированных списаний и помогает контролировать регулярные платежи

06 августа 2026, 21:15, ИА Амител

Кредитная карта / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Привязка банковской карты к онлайн-сервису требует согласия с условиями оплаты и другими важными аспектами, указанными в оферте. Перед тем как совершить платеж, важно уточнить, будет ли списание средств одноразовым или регулярным, сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова в интервью RT.

Эксперт подчеркнула, что сервис обязан заранее информировать клиента о стоимости услуги, порядке оплаты, сроках подписки и условиях ее прекращения.

«Заранее установленная отметка о покупке дополнительной услуги запрещена ст. 16 закона "О защите прав потребителей". За услугу, подключенную без согласия, можно потребовать возврат денег», — дополнила она.

С 1 марта 2026 года вступило в силу новое правило: после отказа пользователя от использования сохраненных реквизитов исполнитель не сможет продолжать списания с этой карты. Средства, списанные после отказа, подлежат возврату.

«Особая осторожность нужна с сервисами, где есть бесплатный период, автопродление, оплата в один клик, внутриигровые покупки и платный доступ после регистрации», — предупредила специалист.

Удаление приложения не отменяет договор и подписку — их нужно отменить отдельно и заблокировать сохраненные реквизиты. В случае несанкционированного списания рекомендуется сразу заблокировать карту и уведомить банк в течение следующего дня.

«Банк обязан возместить сумму, если операция прошла без согласия клиента и банк не докажет нарушение правил использования карты. Если банк не уведомил клиента об операции, он также обязан вернуть деньги», — продолжила она.

Для повышения безопасности Свечникова рекомендует использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом и уведомлениями о каждой операции.

В случае двойного списания, ошибки в сумме или при отмене подписки с последующим платежом необходимо сохранить оферту, чеки, переписку с банком, уведомления и подтверждение отказа, порекомендовала специалист.