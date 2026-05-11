В России изменились правила списания денег за подписки

Сервисы не смогут списывать деньги в случае отказа от их использования

11 мая 2026, 13:04, ИА Амител

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Онлайн-сервисы и платформы больше не смогут списывать средства в случае отказа от их использования, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

«В закон "О защите прав потребителей" был введен новый пункт, который запрещает использовать для списания периодических платежей старые платежные данные потребителя в случае, если ранее им был заявлен отказ от их использования», — передает агентство.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о платформах с платной подпиской, куда входят кинотеатры, сервисы документооборота, приложения и облачные хранилища. Они обязаны организовать прием от отказа потребителя, в том числе в электронной форме. Нововведение распространяется на услуги по абонентскому договору.

«Кроме того, потребитель имеет право отказаться от услуги в любой момент после ее оформления, в том числе после получения уведомления о предстоящем списании», — подчеркнули в ведомстве. В случае списания после отказа от услуг деньги подлежат возврату в полном объеме. Исключение составляет сумма, оплаченная за период пользования до момента отказа от нее.