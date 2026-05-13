Банки и магазины будут обязаны общаться с пенсионерами по особым правилам — без давления и с четким объяснением всех условий

13 мая 2026, 15:15, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Пожилые люди становятся жертвами недобросовестных продавцов, банков и онлайн-платформ, которые навязывают им платные услуги, подписки и страхование. В связи с этим депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш в беседе с Life.ru предложил создать "потребительский стандарт для пенсионеров", который защитит их от таких ситуаций.

«Текущие законы о защите прав потребителей не всегда эффективно защищают интересы пожилых людей. Из-за возрастных особенностей, таких как проблемы со зрением и памятью, им сложно разобраться в сложных договорах и отстоять свои права в суде. Пенсионеров часто привлекают различными предложениями, включая платные скидочные карты, негосударственные пенсионные программы, сложные вклады с капитализацией и кредиты с искусственно заниженной процентной ставкой. В магазинах им предлагают оформить кредиты на дорогие товары, а в салонах связи и на онлайн-платформах — подписки, которые трудно отменить. Особенно уязвимы они перед навязчивым телефонным маркетингом, который не позволяет отказаться от ненужных услуг», — отметил он.

С 1 марта 2026 года онлайн-платформы должны получать письменное согласие клиента на автоматическое списание за подписку. Однако это не решает проблему, так как мошенники адаптируются и ищут новые способы обмана пожилых людей. Закон о навязывании подписок не распространяется на агрессивный маркетинг в банках, страховых компаниях и торговых точках, подчеркнул депутат.

Панеш предлагает запретить предоставлять дополнительные платные услуги без письменного согласия пенсионера. Если согласия нет, услуга будет считаться навязанной. Он также предлагает использовать простые договоры с крупным шрифтом и обязательным "паспортом договора", где будут указаны ключевые условия. Предлагается запретить предлагать товары и услуги исключительно для пенсионеров со скидкой, если такая же цена доступна для всех категорий граждан.

«Банки и финансовые организации должны устно разъяснять условия своих продуктов для пенсионеров с обязательной записью разговора. После этого пенсионеры должны подтвердить понимание условий и подписать согласие без использования мелкого шрифта. Также предлагается ввести повышенные штрафы для компаний, которые навязывают услуги пенсионерам, до 1–2% от годового оборота за каждый случай», — считает парламентарий.

Необходимо создать систему бесплатной юридической помощи для пенсионеров по вопросам потребительских споров. Это позволит им подавать жалобы через МФЦ или портал "Госуслуги" без личного присутствия. Также нужно ввести упрощенное досудебное представление их интересов за счет государства, заявил депутат.

Панеш поддерживает идею сделать карту "Мир" универсальным инструментом для получения льгот и скидок пенсионерами и другими льготниками. С 1 июля 2026 года при оплате проезда или покупок с использованием карты "Мир" система будет автоматически применять соответствующие скидки, исключая необходимость носить бумажные справки и удостоверения. Это упростит процесс получения льгот и предотвратит случаи обмана, заключил он.