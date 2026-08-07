В ряде регионов многодетные и малоимущие семьи могут получить выплаты или бесплатные наборы канцтоваров

07 августа 2026, 15:31, ИА Амител

Канцтовары / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Экономист Денис Миролюбов в интервью изданию "Абзац" дал советы по подготовке ребенка к началу учебного года. Он рекомендует начинать делать это заранее, составив список необходимых школьных принадлежностей и согласовав его с учебным заведением.

«Сэкономить бюджет на подготовке ребенка к школе можно, руководствуясь главным правилом: не оставлять покупки на последние дни августа. Чем ближе 1 сентября, тем выше спрос и тем меньше скидок. Кроме того, стоит заранее составить список действительно необходимых вещей, чтобы не покупать лишнее под влиянием рекламы и акций», — отметил Миролюбов.

Экономист советует учитывать требования конкретной школы, чтобы не приобретать ненужные товары. Он рекомендует не переплачивать за дорогие бренды, если качество продукции остается на высоком уровне.

«Нужно сравнивать цены на разных маркетплейсах и в обычных магазинах, покупать канцтовары наборами, используя бонусы и кешбэк, а также не менять вещи, которые еще находятся в хорошем состоянии. Например, рюкзак или пенал вполне могут прослужить несколько лет. Если подходить к покупкам рационально, можно сократить расходы примерно на 15–30%. Основная экономия достигается не за счет отказа от необходимых вещей, а благодаря планированию, сравнению цен и строгому запрету на импульсивные покупки», — добавил Миролюбов.

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