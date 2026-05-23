Россиянам рассказали, насколько вероятен завоз вируса Эболы

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo

23 мая 2026, 08:33, ИА Амител

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Россиянам не стоит опасаться распространения лихорадки Эбола благодаря действующим противоэпидемическим мерам в аэропортах. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета Юлия Минакова.

По словам специалиста, при выявлении пассажиров, прибывающих из стран, где зарегистрированы вспышки Эболы, в России применяются международные медицинские правила.

«Если человек приезжает из страны, где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, он в обязательном порядке осматривается врачом и на него будет наложен карантин», — пояснила Минакова.

Эксперт отметила, что дальнейшие лабораторные исследования позволяют оперативно исключить заболевание и предотвратить возможное распространение инфекции.

По ее словам, медицинские службы в аэропортах уже имеют необходимый опыт работы в подобных условиях, полученный во время предыдущей вспышки Эболы в 2014–2016 годах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.