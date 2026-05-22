Специалисты назвали условия, в которых активно распространяется хантавирус

При низкой температуре хантавирусы могут сохраняться в воздухе от нескольких часов до нескольких дней

22 мая 2026, 12:11, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Повышенная влажность и низкие температуры могут способствовать более длительному выживанию хантавирусов во внешней среде. Об этом говорится в научном обзоре Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Документ посвящен распространению хантавирусной инфекции в странах Нового Света, в том числе хантавирусу Андес. Обзор подготовили специалисты референс-центра по мониторингу геморрагической лихорадки с почечным синдромом на базе Ставропольского научно-исследовательского противочумного института.

В исследовании отмечается, что высокая влажность воздуха может увеличивать срок выживания вируса вне организма переносчика.

Кроме того, ученые указали, что центральные системы кондиционирования способны создавать условия, благоприятные для распространения инфекции. При низкой температуре хантавирусы могут сохраняться в воздухе от нескольких часов до нескольких дней.

Также в обзоре говорится, что хантавирус Андес способен некоторое время сохраняться на загрязненных поверхностях.

Ранее вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным СМИ, в результате заражения погибли три человека. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам, после чего пассажиров эвакуировали. Затем судно с экипажем направилось в Роттердам.