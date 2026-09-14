Россияне стали чаще брать потребительские кредиты

Такая тенденция наблюдалась в августе 2026 года

14 сентября 2026, 14:44, ИА Амител

Документы / Кредит / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В августе объем выдачи потребительских кредитов в России незначительно вырос: показатель достиг 2,08 млн займов, что на 0,7% больше, чем в июле (2,07 млн). Такие данные ТАСС предоставили в пресс‑службе Национального бюро кредитных историй, опираясь на сведения от кредиторов, сотрудничающих с бюро.

Лидерами по количеству выданных потребкредитов в августе стали несколько регионов. На первом месте — Москва (131,8 тыс. кредитов), далее следуют Московская область (108,9 тыс.) и Краснодарский край (82,8 тыс.). Также в пятерку вошли Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) — 69,5 тыс. кредитов и Свердловская область (68,5 тыс.).

"Среди 30 регионов‑лидеров заметнее всего выдача кредитов выросла в Забайкальском крае — на 6%, а также в Республике Саха (Якутия) — на 4,8%, Краснодарском крае — на 3,4%, Ростовской и Иркутской областях — на 3,2% и 2,9% соответственно. При этом в ряде субъектов из топ‑30 наблюдалось снижение объемов кредитования. Например, в Республике Татарстан показатель упал на 3,1%, в Самарской области — на 2,6%, в Хабаровском крае — на 2%, в Оренбургской и Саратовской областях — на 1,9% и 1,8% соответственно. В Москве рост составил 0,8%, в Санкт‑Петербурге — 2,2%" — говорится в публикации.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последние месяцы объем выдачи потребкредитов держится на относительно невысоком уровне — в диапазоне 2,0–2,1 млн в месяц.

По сравнению с августом 2024 года показатель сократился на 27%. По словам эксперта, такая динамика связана с осторожной политикой банков. Кредиторы предъявляют повышенные требования к качеству кредитных историй заемщиков, стремясь минимизировать риски просрочек в будущем.