Россиянке грозит уголовное дело за ввоз лекарства с опиоидом из Китая

Женщина пыталась провезти 132 пакетика препарата Pabron Gold A, не указав их в декларации

13 июня 2026, 12:27, ИА Амител

Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

13 июня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении россиянки, которая пыталась ввезти из Китая препарат Pabron Gold A. Об этом рассказали "Известия".

Противовоспалительное средство содержит дигидрокодеин — вещество из группы опиоидных анальгетиков (к ней же относятся кодеин, морфин, промедол и другие опиоиды), включенное в список наркотических средств, оборот которого в России строго запрещен.

Женщина не задекларировала 132 фольгированных пакетика с порошком (общий вес — 127 г), спрятанных в картонных коробках. Ранее этот японский препарат можно было найти на российских маркетплейсах, но сейчас он там недоступен.

Сотрудники транспортной полиции и пограничного управления ФСБ по Сахалинской области регулярно выявляют попытки ввоза Pabron Gold A — чаще всего препарат изымают у моряков, возвращающихся из рейсов.

Так, в июле 2025 года под следствие попал боцман из Малокурильского: у него обнаружили 50 г средства. В другом случае был задержан моряк из Корсакова — при нем находилась упаковка препарата, содержащего не только дигидрокодеин, но и N‑метилэфедрин.

Главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров пояснил основную опасность дигидрокодеина: вещество быстро вызывает толерантность и зависимость, а при прекращении приема провоцирует синдром отмены. Его симптомы включают боли, бессонницу, тревогу, потливость, выраженный дискомфорт и непреодолимое влечение к препарату.

Проблема ввоза незарегистрированных лекарств выходит за рамки одного Pabron Gold A. В России возбуждались уголовные дела и из‑за провоза других препаратов, разрешенных в иных странах, но отнесенных в РФ к контролируемым веществам — например, бупропиона и трамадола.

По словам юриста Екатерины Красновой, любой незадекларированный препарат из списка контролируемых веществ считается контрабандой, если он ввезен без предварительного согласования с Минздравом и врачебной комиссией. Ранее назвали лекарства, с которыми нельзя садиться за руль.