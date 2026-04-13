Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарств

В новый список попал парацетамол

13 апреля 2026, 11:23, ИА Амител

Минздрав России внес изменения в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно‑количественному учету. В список добавили еще три препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Теперь под особый контроль попадут габапентин — противоэпилептическое средство, баклофен — препарат для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях, а также дицикловерин + парацетамол — обезболивающее средство.

Напомним, ранее Минздрав РФ уже ужесточил правила оборота препаратов для прерывания беременности — их также включили в перечень предметно‑количественного учета. Соответствующий приказ вступил в силу 1 сентября 2024 года.

