Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарств

В новый список попал парацетамол

13 апреля 2026, 11:23, ИА Амител

Лекарства / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Минздрав России внес изменения в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно‑количественному учету. В список добавили еще три препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Теперь под особый контроль попадут габапентин — противоэпилептическое средство, баклофен — препарат для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях, а также дицикловерин + парацетамол — обезболивающее средство.

Напомним, ранее Минздрав РФ уже ужесточил правила оборота препаратов для прерывания беременности — их также включили в перечень предметно‑количественного учета. Соответствующий приказ вступил в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств. В списке популярный "Полиоксидоний" и перекись водорода.

Комментарии 3

Иванна

11:41:01 13-04-2026

Кому надо и из подорожника сделает себе соль. Срочно запретить подорожник.

Гость

12:12:25 13-04-2026

С чем связано? В контексте с "предметно‑количественному учету" звучит как мало выпускаем, недоимпортозаместили?)

Гость

12:26:49 13-04-2026

Гость (12:12:25 13-04-2026) С чем связано? В контексте с "предметно‑количественному учет... а теперь почитай что такое ПКУ... чтоб не жрали все подряд

