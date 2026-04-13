Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарств
В новый список попал парацетамол
13 апреля 2026, 11:23, ИА Амител
Минздрав России внес изменения в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно‑количественному учету. В список добавили еще три препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.
Теперь под особый контроль попадут габапентин — противоэпилептическое средство, баклофен — препарат для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях, а также дицикловерин + парацетамол — обезболивающее средство.
Напомним, ранее Минздрав РФ уже ужесточил правила оборота препаратов для прерывания беременности — их также включили в перечень предметно‑количественного учета. Соответствующий приказ вступил в силу 1 сентября 2024 года.
Ранее ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств. В списке популярный "Полиоксидоний" и перекись водорода.
11:41:01 13-04-2026
Кому надо и из подорожника сделает себе соль. Срочно запретить подорожник.
12:12:25 13-04-2026
С чем связано? В контексте с "предметно‑количественному учету" звучит как мало выпускаем, недоимпортозаместили?)
12:26:49 13-04-2026
Гость (12:12:25 13-04-2026) С чем связано? В контексте с "предметно‑количественному учет... а теперь почитай что такое ПКУ... чтоб не жрали все подряд