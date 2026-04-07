ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств

В списке популярный "Полиоксидоний" и перекись водорода

07 апреля 2026, 19:02, ИА Амител

Лекарства, фальсификат, аптечка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Федеральная антимонопольная служба добилась снижения цен на семь лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, пишет РИА Новости.

В службу поступили заявки с ценами производителей на лекарства, применяемые для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения онкологических, респираторных, инфекционно‑воспалительных и сердечно‑сосудистых заболеваний.

В результате корректировки подешевели сразу несколько отечественных препаратов: "Полиоксидоний" — на 37%, перекись водорода — на 11%, "Периндоприл" — на 45%, морфин — на 49,8%, а также "Сафнело" — на 22%.

Кроме того, цена упаковки препарата "Калквенс Т" снизилась на 13% по сравнению с минимальной стоимостью в референтных странах, а стоимость "Симбикорт рапихалер" уменьшилась на 14% относительно средних показателей прошлого года.

Изменения стали возможны благодаря обновлению перечня ЖНВЛП, которое вступило в силу 24 февраля по распоряжению правительства. Ранее в список включались лишь отдельные лекарственные формы препаратов с регулируемой государством ценой, тогда как производители могли самостоятельно устанавливать стоимость на аналогичные средства с другими названиями.

По инициативе ФАС и Минздрава в России была сформирована нормативная правовая база, позволившая включить в перечень все агрегированные формы препаратов. Теперь эти лекарства будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, что сделает их доступнее для пациентов.