НОВОСТИОбщество

ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств

В списке популярный "Полиоксидоний" и перекись водорода

07 апреля 2026, 19:02, ИА Амител

Лекарства, фальсификат, аптечка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Лекарства, фальсификат, аптечка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Федеральная антимонопольная служба добилась снижения цен на семь лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, пишет РИА Новости.

В службу поступили заявки с ценами производителей на лекарства, применяемые для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения онкологических, респираторных, инфекционно‑воспалительных и сердечно‑сосудистых заболеваний. 

В результате корректировки подешевели сразу несколько отечественных препаратов: "Полиоксидоний" — на 37%, перекись водорода — на 11%, "Периндоприл" — на 45%, морфин — на 49,8%, а также "Сафнело" — на 22%.

Кроме того, цена упаковки препарата "Калквенс Т" снизилась на 13% по сравнению с минимальной стоимостью в референтных странах, а стоимость "Симбикорт рапихалер" уменьшилась на 14% относительно средних показателей прошлого года.

Изменения стали возможны благодаря обновлению перечня ЖНВЛП, которое вступило в силу 24 февраля по распоряжению правительства. Ранее в список включались лишь отдельные лекарственные формы препаратов с регулируемой государством ценой, тогда как производители могли самостоятельно устанавливать стоимость на аналогичные средства с другими названиями.

По инициативе ФАС и Минздрава в России была сформирована нормативная правовая база, позволившая включить в перечень все агрегированные формы препаратов. Теперь эти лекарства будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, что сделает их доступнее для пациентов.

Таблетки / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Льготные лекарства в Алтайском крае получили 178 тысяч пациентов за 2025 год

Вопросы лекарственного обеспечения и качества медицинской помощи остаются приоритетными в регионе
НОВОСТИЗдоровье

Здоровье Россия лекарства

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

21:00:45 07-04-2026

Да, перекись оочень дорого стоила, спасибо за снижение, отцы родные.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:21 08-04-2026

Да, перекись то основную дыру в бюджете семьи пробивала, молодцы, хорошо поработали, все о народе думаете, не спите ночами..

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров