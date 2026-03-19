Антигистаминные и успокоительные. Названы лекарства, с которыми нельзя садиться за руль
Универсального списка запрещенных препаратов нет — но в инструкции всегда указано, влияет ли лекарство на способность управлять автомобилем
19 марта 2026, 08:33, ИА Амител
Некоторые лекарства могут сделать вождение опасным, сообщила "Газете.ру" директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова. Среди них — антигистаминные, седативные, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические, некоторые антидепрессанты, анксиолитики и даже отдельные средства от гипертонии.
Универсального перечня препаратов, запрещенных водителям, не существует. Но каждый может заглянуть в инструкцию: в разделах "Противопоказания" или "Побочные эффекты" должно быть указано, влияет ли средство на способность управлять транспортом.
«Если в инструкции сказано о возможной сонливости, снижении концентрации или других опасных состояниях, от вождения лучше отказаться», — пояснила специалист.
Такие лекарства могут замедлять реакцию, притуплять внимание, вызывать головокружение, ухудшать зрение и даже приводить к кратковременной потере сознания.
«Безопасность на дороге зависит не только от правил, но и от состояния водителя. Не стоит рисковать своей и чужой жизнью, садясь за руль под действием препаратов», — резюмировала Милованова.
08:43:46 19-03-2026
у нас очень любят супрастин за дешевизну, водятлы пьют , концентрация внимания снижается, аварии
09:27:06 19-03-2026
гость (08:43:46 19-03-2026) у нас очень любят супрастин за дешевизну, водятлы пьют , кон... Я вообще диазолин с димедролом пью. Корвалолом запиваю перед поездками.
10:33:24 19-03-2026
Гость (09:27:06 19-03-2026) Я вообще диазолин с димедролом пью. Корвалолом запиваю перед... молодец, больше кислорода будет
10:57:01 19-03-2026
Гость (10:33:24 19-03-2026) молодец, больше кислорода будет ... А вам зачем больше кислорода? От него же ржавеют?
08:44:13 19-03-2026
Огласите весь список,пожалуйста.
09:59:37 19-03-2026
Аминазин, два человека!
14:38:31 19-03-2026
Непонятные мутные ограничения...Лишь бы только людям сделать неприятности...Производите лекарства подходящие под требования управления автомобилем...