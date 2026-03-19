Антигистаминные и успокоительные. Названы лекарства, с которыми нельзя садиться за руль

Универсального списка запрещенных препаратов нет — но в инструкции всегда указано, влияет ли лекарство на способность управлять автомобилем

19 марта 2026, 08:33, ИА Амител

Некоторые лекарства могут сделать вождение опасным, сообщила "Газете.ру" директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова. Среди них — антигистаминные, седативные, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические, некоторые антидепрессанты, анксиолитики и даже отдельные средства от гипертонии.

Универсального перечня препаратов, запрещенных водителям, не существует. Но каждый может заглянуть в инструкцию: в разделах "Противопоказания" или "Побочные эффекты" должно быть указано, влияет ли средство на способность управлять транспортом.

«Если в инструкции сказано о возможной сонливости, снижении концентрации или других опасных состояниях, от вождения лучше отказаться», — пояснила специалист.

Такие лекарства могут замедлять реакцию, притуплять внимание, вызывать головокружение, ухудшать зрение и даже приводить к кратковременной потере сознания.