Антигистаминные и успокоительные. Названы лекарства, с которыми нельзя садиться за руль

Универсального списка запрещенных препаратов нет — но в инструкции всегда указано, влияет ли лекарство на способность управлять автомобилем

19 марта 2026, 08:33, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Некоторые лекарства могут сделать вождение опасным, сообщила "Газете.ру" директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова. Среди них — антигистаминные, седативные, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические, некоторые антидепрессанты, анксиолитики и даже отдельные средства от гипертонии.

Универсального перечня препаратов, запрещенных водителям, не существует. Но каждый может заглянуть в инструкцию: в разделах "Противопоказания" или "Побочные эффекты" должно быть указано, влияет ли средство на способность управлять транспортом.

«Если в инструкции сказано о возможной сонливости, снижении концентрации или других опасных состояниях, от вождения лучше отказаться», — пояснила специалист.

Такие лекарства могут замедлять реакцию, притуплять внимание, вызывать головокружение, ухудшать зрение и даже приводить к кратковременной потере сознания.

«Безопасность на дороге зависит не только от правил, но и от состояния водителя. Не стоит рисковать своей и чужой жизнью, садясь за руль под действием препаратов», — резюмировала Милованова.

Комментарии 7

гость

08:43:46 19-03-2026

у нас очень любят супрастин за дешевизну, водятлы пьют , концентрация внимания снижается, аварии

Гость

09:27:06 19-03-2026

гость (08:43:46 19-03-2026) у нас очень любят супрастин за дешевизну, водятлы пьют , кон... Я вообще диазолин с димедролом пью. Корвалолом запиваю перед поездками.

Гость

10:33:24 19-03-2026

Гость (09:27:06 19-03-2026) Я вообще диазолин с димедролом пью. Корвалолом запиваю перед... молодец, больше кислорода будет

Гость

10:57:01 19-03-2026

Гость (10:33:24 19-03-2026) молодец, больше кислорода будет ... А вам зачем больше кислорода? От него же ржавеют?

Гость

08:44:13 19-03-2026

Огласите весь список,пожалуйста.

Гость

09:59:37 19-03-2026

Гость (08:44:13 19-03-2026) Огласите весь список,пожалуйста....
Аминазин, два человека!

Ииииииигорь

14:38:31 19-03-2026

Непонятные мутные ограничения...Лишь бы только людям сделать неприятности...Производите лекарства подходящие под требования управления автомобилем...

