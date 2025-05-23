В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ продлится с 23 мая по 23 июня

23 мая 2025, 08:45, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российские школьники стали чаще выбирать для ЕГЭ физику, химию и биологию, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Посмотрим, сколько ребят придут сдавать экзамен по этим предметам. Но у нас есть такая тенденция, что ребята стали больше выбирать естественно-научные предметы", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В 2025 году выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ в основной период с 23 мая по 23 июня. Дни пересдачи назначены на 3 и 4 июля.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае на сдачу ЕГЭ и ГИА зарегистрировались почти 40 тысяч школьников. Среди них около 10 тысяч одиннадцатиклассников и порядка 29 тысяч девятиклассников.