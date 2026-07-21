Более 88% страховщиков отказались выделять такой риск в самостоятельную категорию

21 июля 2026, 20:00, ИА Амител

БПЛА / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские страховые компании не спешат признавать ущерб от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельным видом риска, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на опрос брокера АСТ, в котором приняли участие 17 компаний.

Согласно результатам опроса, более 88% страховых организаций не рассматривают повреждения от БПЛА как самостоятельный риск. Примерно 65% респондентов готовы включить такие случаи в категорию рисков, связанных с терактами и диверсиями, а 59% согласны считать их частью более широких категорий, независимо от причин. В подобных ситуациях страховщики будут учитывать местоположение объекта, уровень его охраны, состав арендаторов и историю страховых случаев, что может привести к более строгим условиям страхования.

«82% опрошенных компаний вводят территориальные ограничения, а 65% устанавливают отдельные лимиты для рисков, связанных с военной активностью. Эти лимиты обычно колеблются от одного до двух миллиардов рублей. Все участники опроса предусматривают минимальную франшизу от одного миллиона рублей», — отметили в АСТ.

Аналитики указывают, что отказ от выделения рисков, вызванных атаками БПЛА, стал распространенной практикой при страховании коммерческой недвижимости. Они подчеркивают, что вероятность получения страхового возмещения зачастую определяется юридической квалификацией инцидента, а не фактом ущерба. Исследование также выявляет, что в последние месяцы большинство таких инцидентов, включая случаи в Москве и других регионах, квалифицируются по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").

Ранее сообщалось, что главный инженер Запорожской АЭС погиб во время атаки БПЛА.