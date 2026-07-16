Погиб главный инженер Запорожской АЭС во время атаки БПЛА

Москва будет требовать расследования

16 июля 2026, 09:46, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Москва намерена добиваться от профильных международных организаций проведения тщательного расследования гибели главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

По словам генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, Яковлев погиб днем в среду в результате удара украинского беспилотника по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и города Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

Как пишет "Газета.ru", гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ и призвал немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам и их персоналу.