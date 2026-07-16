НОВОСТИПроисшествия

Погиб главный инженер Запорожской АЭС во время атаки БПЛА

Москва будет требовать расследования

16 июля 2026, 09:46, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru
Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Москва намерена добиваться от профильных международных организаций проведения тщательного расследования гибели главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

По словам генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, Яковлев погиб днем в среду в результате удара украинского беспилотника по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и города Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

Как пишет "Газета.ru", гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ и призвал немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам и их персоналу.

СВО Политика
       

Комментарии 19

Avatar Picture
медведь-шатун

09:52:37 16-07-2026

Прокол службы безопасности, не должен был такой человек ездить на приметном автомобиле, по человечески жалко!!!

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
медведя шатал

10:14:09 16-07-2026

медведь-шатун (09:52:37 16-07-2026) Прокол службы безопасности, не должен был такой человек езди... И какая у него была машина? Раритетный ВАЗ-2101?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:33 16-07-2026

медведя шатал (10:14:09 16-07-2026) И какая у него была машина? Раритетный ВАЗ-2101?... Любая, желательно почаще разная....

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:06 16-07-2026

Дело уголовное заведем, будем чего-то ждать от МАГАТЭ, выражая глубокую озадаченность и озабоченность

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:10 16-07-2026

"Москва будет требовать расследования" - а чё там расследовать то? Укры жахнули БПЛА по тачке и всё. Расследование закончено.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:41 16-07-2026

Гость (11:45:10 16-07-2026) "Москва будет требовать расследования" - а чё там расследова... Я бы сказал не так - Зелинский виноват! но мы его не трогаем, поэтому расследование закончено, все расходимся....

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:09 16-07-2026

Гость (12:09:41 16-07-2026) Я бы сказал не так - Зелинский виноват! но мы его не трогаем... Я бы уточнил, что во всём виноват капитан команды КВН «95-й квартал»

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:22:16 16-07-2026

Гость (12:09:41 16-07-2026) Я бы сказал не так - Зелинский виноват! но мы его не трогаем... Кто такой зелинский?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Магомет Агабабович

12:38:44 16-07-2026

Мусик (12:22:16 16-07-2026) Кто такой зелинский?... А ты опять не в курсе?-изобретатель противогаза.Слышал про такого?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дед Щукарь

13:44:36 16-07-2026

Магомет Агабабович (12:38:44 16-07-2026) А ты опять не в курсе?-изобретатель противогаза.Слышал про т... А противогазы причем?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Магомет Агабабович

14:22:18 16-07-2026

Дед Щукарь (13:44:36 16-07-2026) А противогазы причем?... А какой был вопрос ,такой и ответ милок.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анемподист

14:48:55 16-07-2026

Магомет Агабабович (14:22:18 16-07-2026) А какой был вопрос ,такой и ответ милок.... Ну и? Зелинский изобретатель противогаза. Причем тут главный инженер ЗАЭС?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Африканыч

15:26:48 16-07-2026

Анемподист (14:48:55 16-07-2026) Ну и? Зелинский изобретатель противогаза. Причем тут главный... Вы там пыжились всем отделом?Вопрос то был от вашего коллеги-кто такой зелинский?Вот я вам и ответил.Да,а главный инженер ЗАЭС тут ,действительно ,ни при чём.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Американыч

16:23:05 16-07-2026

Африканыч (15:26:48 16-07-2026) Вы там пыжились всем отделом?Вопрос то был от вашего коллеги... Что ж ты лезешь тогда со своими разъяснениями?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:27 16-07-2026

Мусик (12:22:16 16-07-2026) Кто такой зелинский?... Некто, кто нам всё портит. И где он, никому не известно, но мы с ним боремся.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:40:49 16-07-2026

Мусик (12:22:16 16-07-2026) Кто такой зелинский?... Еврей, который маскируется под хохла.Поэтому ивропейская илита целует и хлопает его ладоняии по плечам и спине.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Африканыч

12:46:26 16-07-2026

А что мы от них хотим?Чтоб они чего то соблюдали?По моему ,давно должно быть понятно всем ,что они способны на всё.Мне только непонятно почему мы не принимаем никаких мер по устранению их верхушки и ждём соблюдения каких то правил.Странная позиция.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Американыч

13:44:09 16-07-2026

Африканыч (12:46:26 16-07-2026) А что мы от них хотим?Чтоб они чего то соблюдали?По моему ,д... Принимаем все возможные меры.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:31:11 16-07-2026

Африканыч (12:46:26 16-07-2026) А что мы от них хотим?Чтоб они чего то соблюдали?По моему ,д... Потому что там у власти замаскированные евреи.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров