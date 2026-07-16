Погиб главный инженер Запорожской АЭС во время атаки БПЛА
Москва будет требовать расследования
16 июля 2026, 09:46, ИА Амител
Москва намерена добиваться от профильных международных организаций проведения тщательного расследования гибели главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.
По словам генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, Яковлев погиб днем в среду в результате удара украинского беспилотника по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и города Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.
Как пишет "Газета.ru", гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ и призвал немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам и их персоналу.
09:52:37 16-07-2026
Прокол службы безопасности, не должен был такой человек ездить на приметном автомобиле, по человечески жалко!!!
10:14:09 16-07-2026
медведь-шатун (09:52:37 16-07-2026) Прокол службы безопасности, не должен был такой человек езди... И какая у него была машина? Раритетный ВАЗ-2101?
11:40:33 16-07-2026
медведя шатал (10:14:09 16-07-2026) И какая у него была машина? Раритетный ВАЗ-2101?... Любая, желательно почаще разная....
10:13:06 16-07-2026
Дело уголовное заведем, будем чего-то ждать от МАГАТЭ, выражая глубокую озадаченность и озабоченность
11:45:10 16-07-2026
"Москва будет требовать расследования" - а чё там расследовать то? Укры жахнули БПЛА по тачке и всё. Расследование закончено.
12:09:41 16-07-2026
Гость (11:45:10 16-07-2026) "Москва будет требовать расследования" - а чё там расследова... Я бы сказал не так - Зелинский виноват! но мы его не трогаем, поэтому расследование закончено, все расходимся....
12:18:09 16-07-2026
Гость (12:09:41 16-07-2026) Я бы сказал не так - Зелинский виноват! но мы его не трогаем... Я бы уточнил, что во всём виноват капитан команды КВН «95-й квартал»
12:22:16 16-07-2026
Гость (12:09:41 16-07-2026) Я бы сказал не так - Зелинский виноват! но мы его не трогаем... Кто такой зелинский?
12:38:44 16-07-2026
Мусик (12:22:16 16-07-2026) Кто такой зелинский?... А ты опять не в курсе?-изобретатель противогаза.Слышал про такого?
13:44:36 16-07-2026
Магомет Агабабович (12:38:44 16-07-2026) А ты опять не в курсе?-изобретатель противогаза.Слышал про т... А противогазы причем?
14:22:18 16-07-2026
Дед Щукарь (13:44:36 16-07-2026) А противогазы причем?... А какой был вопрос ,такой и ответ милок.
14:48:55 16-07-2026
Магомет Агабабович (14:22:18 16-07-2026) А какой был вопрос ,такой и ответ милок.... Ну и? Зелинский изобретатель противогаза. Причем тут главный инженер ЗАЭС?
15:26:48 16-07-2026
Анемподист (14:48:55 16-07-2026) Ну и? Зелинский изобретатель противогаза. Причем тут главный... Вы там пыжились всем отделом?Вопрос то был от вашего коллеги-кто такой зелинский?Вот я вам и ответил.Да,а главный инженер ЗАЭС тут ,действительно ,ни при чём.
16:23:05 16-07-2026
Африканыч (15:26:48 16-07-2026) Вы там пыжились всем отделом?Вопрос то был от вашего коллеги... Что ж ты лезешь тогда со своими разъяснениями?
12:40:27 16-07-2026
Мусик (12:22:16 16-07-2026) Кто такой зелинский?... Некто, кто нам всё портит. И где он, никому не известно, но мы с ним боремся.
23:40:49 16-07-2026
Мусик (12:22:16 16-07-2026) Кто такой зелинский?... Еврей, который маскируется под хохла.Поэтому ивропейская илита целует и хлопает его ладоняии по плечам и спине.
12:46:26 16-07-2026
А что мы от них хотим?Чтоб они чего то соблюдали?По моему ,давно должно быть понятно всем ,что они способны на всё.Мне только непонятно почему мы не принимаем никаких мер по устранению их верхушки и ждём соблюдения каких то правил.Странная позиция.
13:44:09 16-07-2026
Африканыч (12:46:26 16-07-2026) А что мы от них хотим?Чтоб они чего то соблюдали?По моему ,д... Принимаем все возможные меры.
23:31:11 16-07-2026
Африканыч (12:46:26 16-07-2026) А что мы от них хотим?Чтоб они чего то соблюдали?По моему ,д... Потому что там у власти замаскированные евреи.