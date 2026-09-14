При педагогическом опыте можно устроиться репетитором или воспитателем

14 сентября 2026, 13:43, ИА Амител

Дворник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с ТАСС дала рекомендации пенсионерам по поиску работы.

Эксперт советует обращать внимание на вакансии, где не требуется высокая физическая или эмоциональная нагрузка. В числе подходящих должностей — консьерж, вахтер, гардеробщик, библиотекарь, ночной сторож, а также уборщик территории.

Если у пенсионера есть педагогический опыт, он может рассмотреть работу репетитором или воспитателем: частные школы и детские центры ценят таких специалистов за академическую подготовку и навыки поддержания дисциплины.

Для упрощения поиска Лебединская порекомендовала использовать специальные фильтры на крупных агрегаторах и в мобильных приложениях — например, выбирать категорию "для соискателей от 45–55 лет".