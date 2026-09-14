НОВОСТИОбщество

Российским пенсионерам посоветовали работать вахтерами и уборщиками

При педагогическом опыте можно устроиться репетитором или воспитателем

14 сентября 2026, 13:43, ИА Амител

Дворник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Дворник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с ТАСС дала рекомендации пенсионерам по поиску работы.

Эксперт советует обращать внимание на вакансии, где не требуется высокая физическая или эмоциональная нагрузка. В числе подходящих должностей — консьерж, вахтер, гардеробщик, библиотекарь, ночной сторож, а также уборщик территории.

Если у пенсионера есть педагогический опыт, он может рассмотреть работу репетитором или воспитателем: частные школы и детские центры ценят таких специалистов за академическую подготовку и навыки поддержания дисциплины.

Для упрощения поиска Лебединская порекомендовала использовать специальные фильтры на крупных агрегаторах и в мобильных приложениях — например, выбирать категорию "для соискателей от 45–55 лет".

Женщина, работа / Изображение сгенерировано

Женщинам в России требуется больше времени на поиск работы, чем мужчинам

Средняя продолжительность поиска работы в июле 2026 года у женщин составила 5,6 месяца
НОВОСТИОбщество
Работа пенсии права
       

Комментарии 38

Avatar Picture
Дмитрий

14:23:53 14-09-2026

Мне 52, походу пора работу вахтёра искать...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:05 14-09-2026

Дмитрий (14:23:53 14-09-2026) Мне 52, походу пора работу вахтёра искать...... вам до пенсии еще дожить надо

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:04 14-09-2026

А нормальную пенсию платить не пробовали ?
Чтобы на пенсии не работать.
У нас же 4-я экономика в мире.

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:29:03 14-09-2026

Гость (14:24:04 14-09-2026) А нормальную пенсию платить не пробовали ?Чтобы на пенси... а вы на депозите сколько держите?
акций сбера/газпрёма подкупили на пару мультов $?
в земельку вложились?
своими корешками в власть зацепились?

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:09 14-09-2026

Мусик (14:29:03 14-09-2026) а вы на депозите сколько держите?акций сбера/газпрёма по... А где тут "А нормальную пенсию платить не пробовали ? Чтобы на пенсии не работать. У нас же 4-я экономика в мире." написано ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ, что бы адекватного человека МОГЛО навести на вот эти вопросы "а вы на депозите сколько держите? акций сбера/газпрёма подкупили на пару мультов $? в земельку вложились? своими корешками в власть зацепились?"?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:44 14-09-2026

"Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с ТАСС дала рекомендации пенсионерам по поиску работы"
"Для упрощения поиска Лебединская порекомендовала использовать специальные фильтры на крупных агрегаторах и в мобильных приложениях — например, выбирать категорию "для соискателей от 45–55 лет"
Мне интересно, у нас в стране Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики не в курсе, что 45-55 лет это молодые люди, а пенсионеры это 60-65 лет...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:38:33 14-09-2026

Гость (14:25:44 14-09-2026) "Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ ... ЫЫ:
средняя заработная плата научных сотрудников со степенью кандидата наук (канд. наук) в государственных научно-исследовательских институтах (НИИ) составляет примерно 75 000 рублей в месяц (расчётная оценка для бюджетной сферы).
Но существует заметный разброс: на младших позициях доход может быть 40 000–50 000 рублей, а у ведущих специалистов с большим опытом и успешными проектами — 150 000–200 000 рублей.

по новости - вот чья бы корова му-му.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:16 14-09-2026

Мусик (14:38:33 14-09-2026) ЫЫ:средняя заработная плата научных сотрудников со степе... Когда мама выходила на пенсию, ей сказали, вы заработали больше, но у нас потолок, больше вот стольки-то вот пенсия у вас быть не может.
Странное дело, у кого-то пенсия 75 тыс.руб. А у кого-то потолок, и пенсию платят меньше, чем человек заработал.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
интересно.

14:27:16 14-09-2026

гля,советчица..
вместо круизов на океанском лайнере, эта..
(литературное слово) рекомендует работу..
пенсия-фикция..
в какой она партии?
проголосую за другую.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ага.

14:34:36 14-09-2026

с кем и где будут внуки, если дед будет вахтёром, бабка-ночной сторож на складе?
внучка будет с Шуриком и в тесте..
кино..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:36 14-09-2026

ага. (14:34:36 14-09-2026) с кем и где будут внуки, если дед будет вахтёром, бабка-ночн... за детьми должны следить родители, а не дед с бабкой.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:03 14-09-2026

Гость (14:58:36 14-09-2026) за детьми должны следить родители, а не дед с бабкой.... Ага, родители. А дед с бабкой будут до самой смерти пахать, чтобы содержать все семейство. Неплохо придумано!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:50 14-09-2026

Гость (14:58:36 14-09-2026) за детьми должны следить родители, а не дед с бабкой.... Родители на квартиру зарабатывают

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:24 14-09-2026

А что если родители работают на официальной работе 5/2, оплачивая налоги, из которых формируется пенсия текущим дедушкам и бабушкам
А если с внуками сидеть некому, то родители 10 раз подумают, и рожать не будут и формировать пенсионный фонд в дальнейшем будет некому....
такая вот экономика....

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

10:37:43 15-09-2026

Гость (15:38:24 14-09-2026) А что если родители работают на официальной работе 5/2, опла... Так какова у нас в государстве стратегия по народонаселению? Работать пенсионерам вахтерами , дворниками и техничками, а одному из молодых в молодой семье нянчиться с ребенком, а папе , например, по 14 часов работать на 2-х работах, чтоб содержать семью. Так папе сил не хватит, чтоб зачать второго ребенка, не говоря уже о третьем. Так же не получается, если бы жена работала, а папа сидел с ребенком. И пусть говорят, что слова Сталина о том, чтоб пенсионеры в 55 и 60 лет помогали своим детям растить внуков и внучек, фейк, но идея в этом фейке заложена абсолютно правильно. Вот и о необходимости роста населения разговоры как-то постепенно стихли.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:30 15-09-2026

Гость (14:58:36 14-09-2026) за детьми должны следить родители, а не дед с бабкой.... бабушки всегда с внуками сидели, никто не считал это за труд, да тяжеловато было, но помогали
а сейчас капец , никто не хочет с детьми заниматься, ясли уничтожили, летом куда детей девать ?
с собой на работу брать ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:05 15-09-2026

Гость (08:59:30 15-09-2026) бабушки всегда с внуками сидели, никто не считал это за труд... Бабушки должны жить только для себя, а вы со своим приплодом сами сидите, это ваши дети и нужны они только вам, а не бабушкам. Бабушкам они не нужны.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:10 14-09-2026

ага. (14:34:36 14-09-2026) с кем и где будут внуки, если дед будет вахтёром, бабка-ночн... В садике будут.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:09 15-09-2026

Гость (15:50:10 14-09-2026) В садике будут. ... на пятидневке?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:05 14-09-2026

ага. (14:34:36 14-09-2026) с кем и где будут внуки, если дед будет вахтёром, бабка-ночн... Да уж лучше вахтером и сторожем))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:31 14-09-2026

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская НЕ ЗНАЕТ, что теоретически (в нашей стране сюрреалистично), пенсия это период жизни, чтобы отдыхать от работы. А совет - работать. Иногда лучше жевать, чем говорить...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:54 14-09-2026

вобще то уборщиками -дворниками работать это надо после снегопада по 4-5 тонн снега в день перекидывать лопатой. И если снегопады каждый день идут то каждый день перекидывать. Пенсионер от такого помрет

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:50 14-09-2026

...не требуется высокая физическая или эмоциональная нагрузка. В числе подходящих должностей — консьерж, вахтер, гардеробщик, библиотекарь, ночной сторож, а также уборщик территории.
У неё с головой хорошо? Уборщик - легкая работа? А гардеробщик? Ты помахай весь день руками с шубами и пальто! А библиотекарем можно работать без спецобразования?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:57:29 14-09-2026

Гость (15:09:50 14-09-2026) ...не требуется высокая физическая или эмоциональная нагрузк... поверьте, физический труд гораздо легче управленческого.
хоть поспать спокойно можно, не вспрыгивая по ночам.

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Света

20:00:02 14-09-2026

Мусик (15:57:29 14-09-2026) поверьте, физический труд гораздо легче управленческого.... А от физической работы по ночам болят руки-ноги-спины... Хрен ты спокойно выспишься((.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трагати

15:44:36 14-09-2026

это еще выборА не прошли. а из уже них лезет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:20:50 15-09-2026

Трагати (15:44:36 14-09-2026) это еще выборА не прошли. а из уже них лезет.... а потом угомонятся лет на несколько.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

16:00:17 14-09-2026

А с какой стати пенсионеры ,которые должны получать достойные пенсии на которые можно путешествовать по миру и отдыхать в санаториях должны ещё и работать на выше перечисленных работах?Они же как сыр в масле должны кататься от такой заботушки наших правителей.А им предлагают работу ,чтобы ноги не протянуть на эту подачку.Однако ,удивительно это.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

20:12:03 14-09-2026

Повсекакий (16:00:17 14-09-2026) А с какой стати пенсионеры ,которые должны получать достойны... Вот прям удивительно это!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

09:06:56 15-09-2026

Акакий (20:12:03 14-09-2026) Вот прям удивительно это! ... А тебе сказать то и больше нечего, провокатор продажный.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:22 14-09-2026

сейчас новое время. сейчас бабулька или дедулька могут свою квартиру на наличку продать с какими угодно плохими документами, поучить 20 лямов и потом сказать -ошибся я, под влиянием тлетворным находился и по суду квартиру обратно вернуть. И потом жить на эти 20 лямов ни в чем себе не отказывая

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:00 14-09-2026

доцент не в курсе что за указание в объявлении возраста, пола, национальности полагается штраф

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:57:35 14-09-2026

ну вот пусть сама попробует поработать гардеробщиком или уборщиком территории может узнает что такое физическая работа, как только не стыдно

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:27 14-09-2026

вы полные вёдры потаскайте с этажа на этаж,а потом выходите в эфир....

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:41 14-09-2026

другое "дело" хлопать по клавишам там деньги поприличнее ну потому что "общественно полезнее труд"

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:23:40 14-09-2026

Удивительных навыков и талантов экономист. Экономистище!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:41 15-09-2026

Этих экспертов в общественном транспорте покатать, да на пенсию среднюю пусть поживут

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:48 15-09-2026

Ночной сторож хорошая профессия, за ночь можно три фуры товара налево продать и потом год не работать.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров