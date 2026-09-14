Российским пенсионерам посоветовали работать вахтерами и уборщиками
При педагогическом опыте можно устроиться репетитором или воспитателем
14 сентября 2026, 13:43, ИА Амител
Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с ТАСС дала рекомендации пенсионерам по поиску работы.
Эксперт советует обращать внимание на вакансии, где не требуется высокая физическая или эмоциональная нагрузка. В числе подходящих должностей — консьерж, вахтер, гардеробщик, библиотекарь, ночной сторож, а также уборщик территории.
Если у пенсионера есть педагогический опыт, он может рассмотреть работу репетитором или воспитателем: частные школы и детские центры ценят таких специалистов за академическую подготовку и навыки поддержания дисциплины.
Для упрощения поиска Лебединская порекомендовала использовать специальные фильтры на крупных агрегаторах и в мобильных приложениях — например, выбирать категорию "для соискателей от 45–55 лет".
14:23:53 14-09-2026
Мне 52, походу пора работу вахтёра искать...
14:29:05 14-09-2026
Дмитрий (14:23:53 14-09-2026) Мне 52, походу пора работу вахтёра искать...... вам до пенсии еще дожить надо
14:24:04 14-09-2026
А нормальную пенсию платить не пробовали ?
Чтобы на пенсии не работать.
У нас же 4-я экономика в мире.
14:29:03 14-09-2026
Гость (14:24:04 14-09-2026) А нормальную пенсию платить не пробовали ?Чтобы на пенси... а вы на депозите сколько держите?
акций сбера/газпрёма подкупили на пару мультов $?
в земельку вложились?
своими корешками в власть зацепились?
14:57:09 14-09-2026
Мусик (14:29:03 14-09-2026) а вы на депозите сколько держите?акций сбера/газпрёма по... А где тут "А нормальную пенсию платить не пробовали ? Чтобы на пенсии не работать. У нас же 4-я экономика в мире." написано ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ, что бы адекватного человека МОГЛО навести на вот эти вопросы "а вы на депозите сколько держите? акций сбера/газпрёма подкупили на пару мультов $? в земельку вложились? своими корешками в власть зацепились?"?
14:25:44 14-09-2026
"Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с ТАСС дала рекомендации пенсионерам по поиску работы"
"Для упрощения поиска Лебединская порекомендовала использовать специальные фильтры на крупных агрегаторах и в мобильных приложениях — например, выбирать категорию "для соискателей от 45–55 лет"
Мне интересно, у нас в стране Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики не в курсе, что 45-55 лет это молодые люди, а пенсионеры это 60-65 лет...
14:38:33 14-09-2026
Гость (14:25:44 14-09-2026) "Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ ... ЫЫ:
средняя заработная плата научных сотрудников со степенью кандидата наук (канд. наук) в государственных научно-исследовательских институтах (НИИ) составляет примерно 75 000 рублей в месяц (расчётная оценка для бюджетной сферы).
Но существует заметный разброс: на младших позициях доход может быть 40 000–50 000 рублей, а у ведущих специалистов с большим опытом и успешными проектами — 150 000–200 000 рублей.
по новости - вот чья бы корова му-му.
15:49:16 14-09-2026
Мусик (14:38:33 14-09-2026) ЫЫ:средняя заработная плата научных сотрудников со степе... Когда мама выходила на пенсию, ей сказали, вы заработали больше, но у нас потолок, больше вот стольки-то вот пенсия у вас быть не может.
Странное дело, у кого-то пенсия 75 тыс.руб. А у кого-то потолок, и пенсию платят меньше, чем человек заработал.
14:27:16 14-09-2026
гля,советчица..
вместо круизов на океанском лайнере, эта..
(литературное слово) рекомендует работу..
пенсия-фикция..
в какой она партии?
проголосую за другую.
14:34:36 14-09-2026
с кем и где будут внуки, если дед будет вахтёром, бабка-ночной сторож на складе?
внучка будет с Шуриком и в тесте..
кино..
14:58:36 14-09-2026
ага. (14:34:36 14-09-2026) с кем и где будут внуки, если дед будет вахтёром, бабка-ночн... за детьми должны следить родители, а не дед с бабкой.
15:23:03 14-09-2026
Гость (14:58:36 14-09-2026) за детьми должны следить родители, а не дед с бабкой.... Ага, родители. А дед с бабкой будут до самой смерти пахать, чтобы содержать все семейство. Неплохо придумано!
15:28:50 14-09-2026
Гость (14:58:36 14-09-2026) за детьми должны следить родители, а не дед с бабкой.... Родители на квартиру зарабатывают
15:38:24 14-09-2026
А что если родители работают на официальной работе 5/2, оплачивая налоги, из которых формируется пенсия текущим дедушкам и бабушкам
А если с внуками сидеть некому, то родители 10 раз подумают, и рожать не будут и формировать пенсионный фонд в дальнейшем будет некому....
такая вот экономика....
10:37:43 15-09-2026
Гость (15:38:24 14-09-2026) А что если родители работают на официальной работе 5/2, опла... Так какова у нас в государстве стратегия по народонаселению? Работать пенсионерам вахтерами , дворниками и техничками, а одному из молодых в молодой семье нянчиться с ребенком, а папе , например, по 14 часов работать на 2-х работах, чтоб содержать семью. Так папе сил не хватит, чтоб зачать второго ребенка, не говоря уже о третьем. Так же не получается, если бы жена работала, а папа сидел с ребенком. И пусть говорят, что слова Сталина о том, чтоб пенсионеры в 55 и 60 лет помогали своим детям растить внуков и внучек, фейк, но идея в этом фейке заложена абсолютно правильно. Вот и о необходимости роста населения разговоры как-то постепенно стихли.
08:59:30 15-09-2026
Гость (14:58:36 14-09-2026) за детьми должны следить родители, а не дед с бабкой.... бабушки всегда с внуками сидели, никто не считал это за труд, да тяжеловато было, но помогали
а сейчас капец , никто не хочет с детьми заниматься, ясли уничтожили, летом куда детей девать ?
с собой на работу брать ?
09:26:05 15-09-2026
Гость (08:59:30 15-09-2026) бабушки всегда с внуками сидели, никто не считал это за труд... Бабушки должны жить только для себя, а вы со своим приплодом сами сидите, это ваши дети и нужны они только вам, а не бабушкам. Бабушкам они не нужны.
15:50:10 14-09-2026
ага. (14:34:36 14-09-2026) с кем и где будут внуки, если дед будет вахтёром, бабка-ночн... В садике будут.
09:04:09 15-09-2026
Гость (15:50:10 14-09-2026) В садике будут. ... на пятидневке?
16:03:05 14-09-2026
ага. (14:34:36 14-09-2026) с кем и где будут внуки, если дед будет вахтёром, бабка-ночн... Да уж лучше вахтером и сторожем))
15:05:31 14-09-2026
Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская НЕ ЗНАЕТ, что теоретически (в нашей стране сюрреалистично), пенсия это период жизни, чтобы отдыхать от работы. А совет - работать. Иногда лучше жевать, чем говорить...
15:06:54 14-09-2026
вобще то уборщиками -дворниками работать это надо после снегопада по 4-5 тонн снега в день перекидывать лопатой. И если снегопады каждый день идут то каждый день перекидывать. Пенсионер от такого помрет
15:09:50 14-09-2026
...не требуется высокая физическая или эмоциональная нагрузка. В числе подходящих должностей — консьерж, вахтер, гардеробщик, библиотекарь, ночной сторож, а также уборщик территории.
У неё с головой хорошо? Уборщик - легкая работа? А гардеробщик? Ты помахай весь день руками с шубами и пальто! А библиотекарем можно работать без спецобразования?
15:57:29 14-09-2026
Гость (15:09:50 14-09-2026) ...не требуется высокая физическая или эмоциональная нагрузк... поверьте, физический труд гораздо легче управленческого.
хоть поспать спокойно можно, не вспрыгивая по ночам.
20:00:02 14-09-2026
Мусик (15:57:29 14-09-2026) поверьте, физический труд гораздо легче управленческого.... А от физической работы по ночам болят руки-ноги-спины... Хрен ты спокойно выспишься((.
15:44:36 14-09-2026
это еще выборА не прошли. а из уже них лезет.
08:20:50 15-09-2026
Трагати (15:44:36 14-09-2026) это еще выборА не прошли. а из уже них лезет.... а потом угомонятся лет на несколько.
16:00:17 14-09-2026
А с какой стати пенсионеры ,которые должны получать достойные пенсии на которые можно путешествовать по миру и отдыхать в санаториях должны ещё и работать на выше перечисленных работах?Они же как сыр в масле должны кататься от такой заботушки наших правителей.А им предлагают работу ,чтобы ноги не протянуть на эту подачку.Однако ,удивительно это.
20:12:03 14-09-2026
Повсекакий (16:00:17 14-09-2026) А с какой стати пенсионеры ,которые должны получать достойны... Вот прям удивительно это!
09:06:56 15-09-2026
Акакий (20:12:03 14-09-2026) Вот прям удивительно это! ... А тебе сказать то и больше нечего, провокатор продажный.
16:01:22 14-09-2026
сейчас новое время. сейчас бабулька или дедулька могут свою квартиру на наличку продать с какими угодно плохими документами, поучить 20 лямов и потом сказать -ошибся я, под влиянием тлетворным находился и по суду квартиру обратно вернуть. И потом жить на эти 20 лямов ни в чем себе не отказывая
16:03:00 14-09-2026
доцент не в курсе что за указание в объявлении возраста, пола, национальности полагается штраф
16:57:35 14-09-2026
ну вот пусть сама попробует поработать гардеробщиком или уборщиком территории может узнает что такое физическая работа, как только не стыдно
16:58:27 14-09-2026
вы полные вёдры потаскайте с этажа на этаж,а потом выходите в эфир....
17:06:41 14-09-2026
другое "дело" хлопать по клавишам там деньги поприличнее ну потому что "общественно полезнее труд"
23:23:40 14-09-2026
Удивительных навыков и талантов экономист. Экономистище!!!
08:32:41 15-09-2026
Этих экспертов в общественном транспорте покатать, да на пенсию среднюю пусть поживут
09:27:48 15-09-2026
Ночной сторож хорошая профессия, за ночь можно три фуры товара налево продать и потом год не работать.