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Российский вуз разрешил детям мобилизованных не платить за обучение

РГСУ стал первым российским университетом, предоставившим такую меру поддержки

17 февраля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский государственный социальный университет (РГСУ) в Москве разрешил не платить за обучение и проживание в общежитии студентам, чьи родители мобилизованы в зону СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Льгота действует до окончания мобилизации родителей и распространяется на очников, очно-заочников и заочников – внебюджетного набора бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также колледжа РГСУ.

"Таким образом, РГСУ стал первым российским университетом, предоставившим такую меру поддержки", – подчеркнуло агентство.

Ранее ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров рассказал, как спецоперация на Украине повлияла на иностранных студентов.

Комментарии 7

  • прально свои то дети побоку
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Может другие поддержат
    17 февраля, Гость   Ответить
  • другие наших?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • уже столько льготников, что из низх отдельная очередь
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Драка в очереди льготников кто главнее.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, мобилизованные не ваши?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Сын за отца не отвечает".
    17 февраля, Гость   Ответить
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