Российский вуз разрешил детям мобилизованных не платить за обучение

РГСУ стал первым российским университетом, предоставившим такую меру поддержки

17 февраля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский государственный социальный университет (РГСУ) в Москве разрешил не платить за обучение и проживание в общежитии студентам, чьи родители мобилизованы в зону СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Льгота действует до окончания мобилизации родителей и распространяется на очников, очно-заочников и заочников – внебюджетного набора бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также колледжа РГСУ.

"Таким образом, РГСУ стал первым российским университетом, предоставившим такую меру поддержки", – подчеркнуло агентство.

Ранее ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров рассказал, как спецоперация на Украине повлияла на иностранных студентов.