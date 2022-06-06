Автомобиль сбил выбежавшую из-за троллейбуса девочку в Алтайском крае

В Рубцовске на улице Тихвинской легковой автомобиль сбил девочку, сообщил «Инцидент Рубцовск» 6 июня.

По информации очевидцев, школьница примерно 12 лет выбежала из-за троллейбуса, когда тот стоял на остановке «Алтайская» в зоне видимости пешеходного перехода. В результате водитель Chervrolet Niva не успел затормозить и сбил ребёнка.

Уточняется, что девочка выжила, но получила перелом голени.

Ранее жительница Алтайского края возмутилась грязной маршруткой, на которой она ездит в Рубцовск.