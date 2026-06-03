150 розовых кустов в честь Владимира Жириновского высадили в Рубцовске

Теперь в Рубцовске появится еще один любимый горожанами уголок

03 июня 2026, 16:47, ИА Амител

Высадка розария / Фото предоставлено пресс-службой АРО ЛДПР

Розарий имени Владимира Жириновского появился в Рубцовске. Его высадили на территории центра внешкольной работы "Малая академия" активисты ЛДПР в честь дня рождения основателя партии.

В пресс-службе Алтайского реготделения ЛДПР напомнили, что в 2026 году исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского и весь этот год партия будет проводить памятные мероприятия в честь знаменитого российского политика.

Высадка розария / Фото предоставлено пресс-службой АРО ЛДПР

«В Рубцовске появился прекрасный розарий имени Владимира Жириновского. Совсем скоро розы расцветут и подарят свою красоту нашему городу. Рубцовск станет еще уютнее. Приглашаем всех рубцовчан в этот замечательный уголок. Приходите всей семьей полюбоваться на эту красоту. Уверены, розарий станет любимым местом отдыха горожан. Здесь можно будет фотографироваться, гулять, отдыхать», — отметила депутат АКЗС Ирина Шудра.

Также она добавила, что розарий появился благодаря помощи очень хороших людей, которые и предоставили посадочный материал. Среди них — Наталья Переверзева.

Высадка розария / Фото предоставлено пресс-службой АРО ЛДПР

«Наш город достоин того, чтобы быть красивым и уютным. Давайте вместе его беречь», — резюмировала Ирина Шудра.Напомним, на прошлой неделе в Барнауле прошел кибертурнир в честь юбилея Жириновского. Участие в нем пожелали принять более 70 киберспортменов. В партии отметили, что подобные турниры намерены проводить в Алтайском крае регулярно.