Садовод рассказал, какую пользу кроты могут приносить дачному участку

Их появление может помочь снизить количество вредителей, наносящих урон корневой системе растений

09 августа 2026, 18:01, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Кроты способны доставить владельцам дачных участков неудобства из-за многочисленных подземных ходов, однако польза от этих животных может значительно превышать причиняемый ими вред. Об этом aif.ru рассказал руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Ранее ряд СМИ сообщили о якобы двукратном увеличении численности кротов в Подмосковье за последний год. Предполагалось, что всплеск носит временный характер и уже к следующему сезону популяция сократится из-за естественных врагов или распространения заболеваний.

Туманов, в свою очередь, не согласился с информацией о резком росте количества этих животных в Московской области. По словам специалиста, кроты выполняют полезную для сада функцию — уничтожают вредителей, обитающих под землей.

«Крот приносит очень много пользы. Он, например, ест личинки майского жука. Эти личинки, жирные и гадкие, по пять-семь лет живут в почве, прежде чем превратятся в майского жука. За это время они съедают огромное количество корней. И единственный, кто их поедает под землей, — это крот. Конечно, многим неудобно, что он прорывает ходы, но это единственное неудобство», — пояснил эксперт.

Появление кротов может помочь снизить количество вредителей, повреждающих корневую систему растений. Основной проблемой для дачников при этом остаются разрытая земля и образующиеся на участке ходы.

Как подчеркнул Туманов, окончательное решение о том, бороться с кротами или оставить их на территории, каждый владелец участка принимает самостоятельно.