Amic.ru собрал все главные события, которые пройдут в Барнауле на 80-летие Победы

09 мая 2025, 08:00, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле отметят шествием "Бессмертного полка", салютами, концертами, выставками ретроавтомобилей, вальсами и другими мероприятиями. Amic.ru собрал главные события, которые состоятся в городе 9 мая.

Парад и "Бессмертный полк"

Главные мероприятия Дня Победы пройдут в центре города. Начнутся они с торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Барнаульский парад Победы стартует на площади Победы в 10 часов утра. В торжественном прохождении войск Барнаульского гарнизона поучаствуют 22 парадных расчета и знаменная группа – всего в параде будет задействовано более полутора тысяч человек. Затем проедут ретроавтомобили военного времени.

Сразу после парада по центру города пройдет "Бессмертный полк". Он стартует от пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина. Колонна будет двигаться по нечетной стороне проспекта Ленина, вдоль трибун на площади Советов, до улицы Димитрова. При этом поучаствовать в "Бессмертном полку" можно в разных форматах. Как стать участником шествия в этом году, можно прочитать здесь.

В 13 часов на площади Советов стартует легкоатлетический пробег "Кольцо Победы".

"Бессмертный полк" в Барнауле / Фото: amic.ru

Салют и концерты на площади Сахарова

Однако главной площадкой Дня Победы в Барнауле будет площадь Сахарова. Там пройдут следующие мероприятия:

13:00 – выступление творческих коллективов Барнаула с программой "Ради жизни на Земле";

15:00 – концерт творческих коллективов Дома культуры "Центральный" "Сквозь года звучит Победа";

16:00 – выступление Барнаульского духового оркестра с программой "Музыка Великой Победы".

18:00 – молодежная программа "Мы помним, мы гордимся";

20:30 – вечерний эстрадный концерт "Победа будет с нами всегда";

22:00 – праздничный салют.

Салют в День Победы / Фото: amic.ru

Другие события в центре

В Центральном районе в парке "Центральный" (пр. Социалистический, 11) в 12 часов состоится программа "Победный май", а в 14 часов пройдет концерт "Мир, Май, Победа".

В Железнодорожном районе в 9 утра на площадке перед ТЦ "Россия" (проспект Ленина, 71) стартует программа "Победный май", молодежную программу "Барнаул – город трудовой доблести" можно будет увидеть на Социалистическом проспекте (у кинотеатра "Мир" и на участке от проспекта Строителей до ул. Молодежной) в 09:15. На молодежных площадках также пройдут праздничные концерты, сообщили в мэрии.

Еще в Железнодорожном районе на привокзальной площади (площадь Победы, 12) состоится выставка ретроавтомобилей.

Кроме того, на третьем этаже торгового центра "Галактика" с 14 до 16 часов пройдет праздничный концерт, где зрителей ждут песни военных лет, танцевальные номера, стихотворения и детский мастер-класс. А перед центральным входом ТЦ выступит оркестр.

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Концерты и фейерверки в спальных районах

В Индустриальном районе День Победы отпразднуют в парке "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12). В 12 часов там начнется концертная программа "Мы помним твой подвиг, солдат". Ее частью будут концерты, театрализованная программа, акция "Вальс Победы", игровая программа "Путь воина. От русского богатыря до советского солдата" театра "Куклы-Великаны" и так далее. С 20 до 22 часов в "Лесной сказке" состоится праздничный концерт "Одна на всех – Победа!".

9 мая в парке будут работать фотозоны, интерактивная площадка движения "Весточка из дома", ярмарка декоративно-прикладного творчества, выставка ретроавтомобилей, там можно будет увидеть живые статуи, спеть в караоке (с 15 до 19 часов), поучаствовать в мастер-классе "Голубь мира" и так далее. Полный список мероприятий в парке можно посмотреть здесь.

Главной площадкой Октябрьского района будет сквер имени Германа Титова, там в 17 часов начнется концертная программа "Согреем памятью сердца". На сцене выступят артисты Центра развития творчества и спорта, Детской школы искусств № 3, Алтайского государственного института культуры и агентства "Креатив", а также артисты Алтайского государственного музыкального театра и кавер-группа.

В Ленинском районе День Победы отпразднуют в парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а). С 16 до 17 часов там пройдет акция "Вальс Победы", перед собравшимися выступят духовой оркестр Rhythm Band и творческие коллективы ДК Барнаула. В 17 часов в парке состоится концерт. Также там пройдет всероссийская акция "Рекорд Победы", акция "Солдатская каша", интерактивные мастер-классы, выставки, патриотические квесты и показательные выступления спортсменов. В 22 часа в парке прогремит праздничный фейерверк.

В поселке Южном на площади перед местным ДК (ул. Чайковского, 21) в 20 часов состоится праздничная программа "Храним в сердцах Великую Победу".

И в "Лесной сказке", и в сквере имени Германа Титова, и в парке "Арлекино", и у здания перед ДК "Южный" в 22 часа прогремят праздничные салюты.

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Куда пойти, если вы устали гулять

Если вы устали от прогулок, 9 мая можно, например, сходить в кино. Там есть несколько премьер ко Дню Победы. Самая крупная из них – фильм по повести Бориса Васильева "В списках не значился". Также к 9 мая в кинотеатрах вышли картины "Почтарь", "Группа крови" и "Каруза". О майских премьерах подробнее можно прочитать здесь.

Кроме того, можно сходить в музей. Например, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) в 13 часов состоится просветительская программа "Музы не молчали. Из истории культуры Алтая в годы Великой Отечественной войны", а в 14 часов там пройдет музейный праздник для детей "Богатыри земли русской. Из истории русского воинства". Также в музее работает выставка "Без права на забвение", посвященная Победе в ВОВ.

В Краеведческом музее на ул. Ползунова, 39, в 13 и 16 часов состоится мастер-класс по изготовления брелока в технике шринк-пластик "Символы Победы", в 15 часов там запланирована интерактивная программа "Оружие Победы", а в 17 часов – экскурсия по выставке "От штыка до снайперской винтовки". В Доме Зубарева (тоже Краеведческий музей) на пр. Красноармейском, 28, в 12 часов состоится мастер-класс "Гвоздика Победы".

В Художественном музее работает выставка "Война и судьбы", посвященная 80-летию Победы в ВОВ. А в Барнаульском планетарии 9 мая совместно с Центром татарской культуры "Дулкын" в 12:30 состоится выступление ансамбля "Дуслар", который исполнит песни о войне на русском и татарском языках. Также в планетарии в 13 часов запланирована премьера полнокупольного художественного фильма "Покрышкин. Формула Победы" (посетить показ можно будет бесплатно), а в 15 часов там покажут программу "Бессмертный подвиг Сталинграда" (на нее уже нужно покупать билет).

С детьми в 18 часов можно будет сходить в театр кукол "Сказка" на спектакль "Василий Теркин".

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Какие дороги перекроют в городе?

На День Победы в Барнауле перекроют в основном дороги в центре города, а именно:

с 08:00 до 17:00 – четную сторону проезжей части пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Гоголя) и нечетную сторону проезжей части пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Короленко);

с 08:00 до 23:00 – проезжую часть ул. Молодежной (от пр. Красноармейского до пр. Комсомольского);

с 08:00 до 23:00 – проезжую часть ул. Димитрова (от пр. Комсомольского до пр. Социалистического);

с 08:00 до 12:00 – проезжую часть ул. Чкалова (от пр. Комсомольского до пр. Ленина);

с 08:00 до 23:00 – проезжую часть пр. Социалистического (от пр. Строителей до ул. Молодежной).

Кроме того, в Барнауле 9 мая нельзя будет ездить на электросамокатах на следующих локациях: проспект Красноармейский, ул. Пушкина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Калинина, ул. Профинтерна, ул. Деповская, пр. Строителей, по территории Привокзальной площади и Мемориала Славы, у зданий железнодорожного и автобусных вокзалов, на улицах 1-й Западной, на малой проезжей части проспекта Космонавтов, на улицах Тимуровской и Эмилии Алексеевой.

Движение каких автобусов изменится?

С 8 до 17 часов изменится движение автобусов по маршрутам № 1, 20, 25, 35, 53, 55, 144, 6,27,110, 33р, 41,70р,78, 109, 109оп, а также троллейбусов № 1 и № 7. С 8 по 23 часов будет иначе ходить автобус №33р. Как именно изменятся схемы их движения, можно посмотреть по ссылке.

День Победы в Барнауле/ Фото: amic.ru

Что нельзя проносить с собой на День Победы?

В этом году в Барнауле будет уделено особое внимание мерам безопасности, и список предметов, которые нельзя проносить с собой на мероприятия, достаточно широкий. В него вошли:

средства маскировки;

аэрозольные баллончики, сжатый или сжиженный газ (кроме карманных зажигалок);

радиоактивные и токсичные вещества, химические реактивы и бытовая химия;

материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера (в том числе на одежде);

наркотические и психотропные вещества (кроме лекарств по рецепту);

животные;

предметы, превышающие по длине, высоте и ширине 150 см;

флаги и баннеры (если на них не изображена государственная, памятная и праздничная символика);

древки для флагов или плакатов (кроме гибких пластмассовых до одного метра в длину);

печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания (кроме религиозных книг для личного использования);

лазерные указки и фонари;

беспилотные летательные аппараты и их составные части;

профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки, портативные устройства для зарядки и сменные батареи (кроме аккредитованных представителей СМИ);

любые сыпучие вещества (кроме лекарств в заводской упаковке);

велосипеды, электросамокаты, гироскутеры;

электронные устройства, нагревающие жидкость, в том числе вейпы.

Также нельзя проносить с собой и другие вещества и предметы, опасные и запрещенные к обороту в России.

Продавать алкоголь 9 мая будут?

Нет, 9 мая в Барнауле ограничат розничную продажу спиртного. Запрет будет действовать весь день, так что отмечать День Победы придется без алкоголя. Должностных лиц за торговлю спиртным могут оштрафовать от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции или без нее. А юрлиц могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей – также либо с изъятием товара, либо без него.

Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.