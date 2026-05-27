Сценарист "Симпсонов" Дэн Грини может стать президентом США

Свою программу он назвал "Америка для всех"

27 мая 2026, 22:36, ИА Амител

Кадр из мультсериала "Симпсоны" (1989 – ...)

Сценарист мультсериала "Симпсоны" Дэн Грини заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах в 2028 году. Об этом пишет "Коммерсант".

Дэн Грини опубликовал видео, в котором обратился к зрителям в образе "самопровозглашенного пророка". Сценарист раскритиковал нынешнее руководство США.

«Трамп, Вэнс, миллиардеры, карьеристы и трусы в обеих партиях отвернулись от страны. У них есть деньги, власть и безопасность, но не у вас. В Америке правительство должно работать для всех. Демократия для всех, ответственность для всех, процветание для всех. Мы должны это вернуть», — сказал он.

Затем сценарист снял костюм "пророка" и объявил о планах:

«К черту, я могу быть политиком! Я баллотируюсь в президенты. Моя программа: "Америка для всех". Давайте это сделаем».

Дэну Грини 61 год. Он работал над сценариями для "Симпсонов" с 7-го по 11-й сезон. Написал сценарий к ставшей культовой серии "Барт из будущего", в которой предсказывается президентство Дональда Трампа за 16 лет до его избрания. Он также писал сценарии для сериала "Офис" и работал над фильмом "Борат".