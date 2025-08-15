НОВОСТИОбщество

"Симпсоны" предсказали прилет президента России Владимира Путина на Аляску

Встреча лидеров России и США состоится 15 августа

15 августа 2025, 17:00, ИА Амител

В одной из серий мультсериала "Симпсоны" показали, как над Аляской летит самолет с плакатом, на котором изображен флаг России и написано: Welcome to Alyaska Mr. President ("Добро пожаловать на Аляску, мистер президент").

Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится российско-американский саммит на Аляске. Начало запланировано на 22:00 мск. Президент США Дональд Трамп оценил вероятность успеха встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в 75%.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом. Три российских самолета уже приземлились на Аляске: в США прибыли журналисты кремлевского пула и представители делегации РФ.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

"Очередной подарок Путину". Какие сюрпризы может принести встреча президентов РФ и США

Наблюдатели нашли грядущие переговоры символичными и предположили место следующего саммита
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Политика Кино

Комментарии 6

Avatar Picture
Александр

17:06:07 15-08-2025

Фейк 1000%, я помню эту серию, не было там такого

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:16 15-08-2025

авторы симпсонов очень тесно дружат с богатейшими людьми запада...
а всё что происходит в мире, давно уже идёт по планам тех кто командует долларовым печатным станком !...
а если кто-то это не может понять, то он прибывает в обмане.
но планировщикам самое главное исполнить свои планы, и при этом сделать так что бы в случае чего сказать - мы вам намекали... эдакий шарм игры. высший пилотаж обмана!... форс бандитский высшей пробы...
т.е. им самим дружба с авторами симпсонов на руку...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:20 15-08-2025

Александр (17:06:07 15-08-2025) Фейк 1000%, я помню эту серию, не было там такого ... Это не серия, а фильм

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:18 16-08-2025

Прикольно. Только не понятно к чему там российских флаг. Неужели правда уже тогда планировали встречу и вкинули это сценаристам. И как давно вышел этот фильм

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:54 19-08-2025

в симптомах в кино не было ни самолета не надписи, 47:20 мультфильма

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:56:56 19-08-2025

Фейк 1000%, полнометражном мультфильме симпсоны в кино не было самолета 47:20

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров