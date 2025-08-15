"Симпсоны" предсказали прилет президента России Владимира Путина на Аляску
Встреча лидеров России и США состоится 15 августа
15 августа 2025, 17:00, ИА Амител
В одной из серий мультсериала "Симпсоны" показали, как над Аляской летит самолет с плакатом, на котором изображен флаг России и написано: Welcome to Alyaska Mr. President ("Добро пожаловать на Аляску, мистер президент").
Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится российско-американский саммит на Аляске. Начало запланировано на 22:00 мск. Президент США Дональд Трамп оценил вероятность успеха встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в 75%.
Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом. Три российских самолета уже приземлились на Аляске: в США прибыли журналисты кремлевского пула и представители делегации РФ.
17:06:07 15-08-2025
Фейк 1000%, я помню эту серию, не было там такого
17:28:16 15-08-2025
авторы симпсонов очень тесно дружат с богатейшими людьми запада...
а всё что происходит в мире, давно уже идёт по планам тех кто командует долларовым печатным станком !...
а если кто-то это не может понять, то он прибывает в обмане.
но планировщикам самое главное исполнить свои планы, и при этом сделать так что бы в случае чего сказать - мы вам намекали... эдакий шарм игры. высший пилотаж обмана!... форс бандитский высшей пробы...
т.е. им самим дружба с авторами симпсонов на руку...
17:47:20 15-08-2025
Александр (17:06:07 15-08-2025) Фейк 1000%, я помню эту серию, не было там такого ... Это не серия, а фильм
10:24:18 16-08-2025
Прикольно. Только не понятно к чему там российских флаг. Неужели правда уже тогда планировали встречу и вкинули это сценаристам. И как давно вышел этот фильм
10:53:54 19-08-2025
в симптомах в кино не было ни самолета не надписи, 47:20 мультфильма
10:56:56 19-08-2025
Фейк 1000%, полнометражном мультфильме симпсоны в кино не было самолета 47:20