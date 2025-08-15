"Симпсоны" предсказали прилет президента России Владимира Путина на Аляску

Встреча лидеров России и США состоится 15 августа

15 августа 2025, 17:00, ИА Амител

В одной из серий мультсериала "Симпсоны" показали, как над Аляской летит самолет с плакатом, на котором изображен флаг России и написано: Welcome to Alyaska Mr. President ("Добро пожаловать на Аляску, мистер президент").

Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится российско-американский саммит на Аляске. Начало запланировано на 22:00 мск. Президент США Дональд Трамп оценил вероятность успеха встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в 75%.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом. Три российских самолета уже приземлились на Аляске: в США прибыли журналисты кремлевского пула и представители делегации РФ.