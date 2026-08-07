Шопинг за 30 секунд. ТРЦ "Европа" проводит уникальный интерактив для своих гостей

Примите участие и получите базовую вещь для своего гардероба за полминуты

07 августа 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGTMVXf

ТРЦ "Европа" / Фото: Татьяна Алдабаева

9 августа 2026 года в 12:00 в барнаульском ТРЦ "Европа" впервые пройдет уникальный шопинг-проект "Экспресс-примерка".

Правила участия максимально просты:

каждый гость, достигший 18 лет, может прийти в назначенное время в отдел, который организаторы раскроют ближе к дате события;

у каждого будет всего полминуты, чтобы в примерочной заменить свой элемент одежды на приз дня;

первый, кто в порядке живой очереди справится с заданием, — побеждает.

На кону могут быть стильный лонгслив, эффектная юбка, удобные брюки или даже комбинезон.

Следите за свежими публикациями в группе ТРЦ "Европа" во "ВКонтакте" — в каждом новом посте будут раскрываться свежие вводные — локация и, конечно, сама вещь. Не упустите шанс обновить гардероб и зарядиться отличным настроением.

ООО ОЛИМП

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