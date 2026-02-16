Роснедра подключатся к решению проблемы добычи россыпного золота в Алтайском крае

Этот вопрос на федеральном уровне курирует сенатор от региона Наталья Кувшинова

16 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Наталья Кувшинова / Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра) проработают варианты урегулирования вопросов в сфере добычи россыпного золота, на которую жалуются жители Алтайского края. Об этом по итогам встречи с главой ведомства Олегом Казановым сообщила член Совета Федерации от региона, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Наталья Кувшинова.

«Договорились с руководителем Роснедр детально проработать все возможные варианты урегулирования вопросов в сфере недропользования, которые волнуют жителей Алтайского края. Сейчас в ежедневном режиме работаем над этим вместе с правительством и Минприроды нашего региона, краевым Заксобранием и, конечно, коллегами из Роснедр», – сообщила сенатор.

Обсуждение этой темы стартовало еще в конце прошлого года в Совете Федерации во время парламентского диалога. Тогда Наталья Кувшинова обратила внимание руководителя Роснедр на ситуацию, возникшую в регионе из-за работы недропользователей на арендуемых участках лесного фонда и землях сельхозназначения.

По обращениям жителей нескольких муниципалитетов отдельные компании не проводят восстановление нарушенных территорий, что, по словам людей, наносит ущерб природе и затрудняет развитие туризма.

Сенатор также подчеркнула, что объем добычи россыпного золота в Алтайском крае составляет лишь 0,1–0,2% от общероссийского показателя. Поступления от недропользования формируют не более 0,02% доходной части краевого бюджета. По ее словам, экономический эффект несоразмерен возможным последствиям такой деятельности.

Ранее в АКЗС сообщали, что за последние десять лет компании, занимающиеся добычей золота, направили в краевой бюджет 152,6 млн рублей налоговых платежей (те самые 0,02%). В бюджеты муниципалитетов за тот же период поступило 33,1 млн рублей.

Обсуждение проблемы получило широкий общественный отклик осенью 2024 года. В Солонешенском районе жители обращались к губернатору Виктору Томенко и выходили на акцию протеста. В конце апреля 2025 года суд принял решение о временной приостановке работы старателей.

Аналогичная ситуация складывалась и в Чарышском районе, где разрешения были выданы на добычу на реках Кумир и Коргон. Общественники выступили с инициативой расширить национальный парк "Горная Колывань", однако вопрос создания особо охраняемой природной территории пока находится на этапе согласования.