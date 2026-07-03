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Сильные дожди и +36. Какую погоду ждать в Алтайском крае 3 июля

В регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение

03 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru
Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru

Синоптики обещают в Алтайском крае 3 июля дожди и неизменное тепло, следует из прогноза регионального Гидрометцентра

Днем температура составит от +31 до +36 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. 

Поднимется северо-восточный ветер, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Алтайский край Погода
       

Комментарии 8

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Элен без ребят

06:30:45 03-07-2026

Брн, видимо, не Алтайский край. у нас просто 36 без дождей. памагите! 😭

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найди отличия.

07:08:09 03-07-2026

Элен без ребят (06:30:45 03-07-2026) Брн, видимо, не Алтайский край. у нас просто 36 без дождей. ... не хнычь с утра, Элен бз рбт.
7.03,всего +21°.
будет 36,в тенёк и брызгачку с водой и веер/вентилятор, душ каждый час или опушка, на берегу пруда, шатёр с тентом, но без стенок боковых для лёгкого сквознячка.
наслаждайтесь теплом и солнцем.
холод и мрак оставьте в покое,придёт их время.

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Вежливый Человек

06:58:19 03-07-2026

Жарко. Где то пройдут дожди. Убей змею и брось в реку - к дождю.

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Трагати

09:06:09 03-07-2026

во все времена, при всех государях, переезд в эту эту территорию - был частью уголовного наказания.
по доброй воле, люди сюда не ехали.

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жемчужина и житница сибири.

10:03:08 03-07-2026

Трагати (09:06:09 03-07-2026) во все времена, при всех государях, переезд в эту эту терри... особенно целина.
прими таблетки, брелишь же.

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Трагати

10:48:25 03-07-2026

жемчужина и житница сибири. (10:03:08 03-07-2026) особенно целина.прими таблетки, брелишь же. ...
кроме штампов, постарайтесь еще что-либо освоить.

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пардон, за ты..

11:13:22 03-07-2026

Трагати (10:48:25 03-07-2026) кроме штампов, постарайтесь еще что-либо освоить.... чья бы - мычала.
а твоя бы молчала.
твои штампы сильней моих.
ты победил,освоитель линкоров.

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Гость

10:24:30 03-07-2026

Трагати (09:06:09 03-07-2026) во все времена, при всех государях, переезд в эту эту терри... Да, это наша земля, урлацкая, мы все потомки каторжников и прочих душегубцев-ушкуйников, так что отойди, а то зарэжем!

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