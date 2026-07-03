Сильные дожди и +36. Какую погоду ждать в Алтайском крае 3 июля

В регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение

03 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru

Синоптики обещают в Алтайском крае 3 июля дожди и неизменное тепло, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Днем температура составит от +31 до +36 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Поднимется северо-восточный ветер, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.