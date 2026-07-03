Сильные дожди и +36. Какую погоду ждать в Алтайском крае 3 июля
В регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение
03 июля 2026, 06:00, ИА Амител
Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru
Синоптики обещают в Алтайском крае 3 июля дожди и неизменное тепло, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Днем температура составит от +31 до +36 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Поднимется северо-восточный ветер, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
06:30:45 03-07-2026
Брн, видимо, не Алтайский край. у нас просто 36 без дождей. памагите! 😭
07:08:09 03-07-2026
Элен без ребят (06:30:45 03-07-2026) Брн, видимо, не Алтайский край. у нас просто 36 без дождей. ... не хнычь с утра, Элен бз рбт.
7.03,всего +21°.
будет 36,в тенёк и брызгачку с водой и веер/вентилятор, душ каждый час или опушка, на берегу пруда, шатёр с тентом, но без стенок боковых для лёгкого сквознячка.
наслаждайтесь теплом и солнцем.
холод и мрак оставьте в покое,придёт их время.
06:58:19 03-07-2026
Жарко. Где то пройдут дожди. Убей змею и брось в реку - к дождю.
09:06:09 03-07-2026
во все времена, при всех государях, переезд в эту эту территорию - был частью уголовного наказания.
по доброй воле, люди сюда не ехали.
10:03:08 03-07-2026
Трагати (09:06:09 03-07-2026) во все времена, при всех государях, переезд в эту эту терри... особенно целина.
прими таблетки, брелишь же.
10:48:25 03-07-2026
жемчужина и житница сибири. (10:03:08 03-07-2026) особенно целина.прими таблетки, брелишь же. ...
кроме штампов, постарайтесь еще что-либо освоить.
11:13:22 03-07-2026
Трагати (10:48:25 03-07-2026) кроме штампов, постарайтесь еще что-либо освоить.... чья бы - мычала.
а твоя бы молчала.
твои штампы сильней моих.
ты победил,освоитель линкоров.
10:24:30 03-07-2026
Трагати (09:06:09 03-07-2026) во все времена, при всех государях, переезд в эту эту терри... Да, это наша земля, урлацкая, мы все потомки каторжников и прочих душегубцев-ушкуйников, так что отойди, а то зарэжем!