Синоптик назвал регионы России, где установилась аномальная жара

Жара до +35 градусов сохраняется в Алтайском крае на фоне погодной аномалии в России

03 июля 2026, 14:33, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Аномально жаркая погода продолжает удерживаться в Алтайском крае. Температура воздуха в регионе достигает +33…+35 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, одна из самых заметных погодных аномалий сейчас наблюдается на двух территориях.

«Самая большая погодная аномалия наблюдается на севере России и на южном побережье Северного Ледовитого океана», — отметил Шувалов.

Он рассказал, что в Норильске температура воздуха три дня подряд поднималась до +30 градусов. Сейчас, по словам специалиста, область теплого воздуха смещается на восток. В Тикси ожидается потепление до +25 градусов, после чего аномально теплые воздушные массы уйдут дальше на север Якутии.

При этом жаркая погода сохраняется и в Алтайском крае. Как отметил синоптик, в регионе столбики термометров достигают +33…+35 градусов.