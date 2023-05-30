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В Москве третий жилой дом атакован беспилотником

Спецслужбы оцепили место ЧП, работают экстренные службы

30 мая 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: t.me/breakingmash
Фото: t.me/breakingmash

В Москве беспилотник влетел в многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте, сообщает Mash.

"Обломки БПЛА влетели в окно одной из квартир. Временно эвакуировано около 300 человек", – отмечает канал.

К дому подъехало несколько машин скорой помощи. Сотрудники спецслужб оцепили место ЧП, работают экстренные службы.

Напомним, рано утром 30 мая в 25-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве, предположительно, врезался беспилотник.

Ещё один беспилотник влетел в окно на 16-м этаже в доме на улице Профсоюзной в Москве.

Кадр из видео / Mash

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Комментарии 2

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Гость

12:03:45 30-05-2023

Да свои же неудоумки, скорее всего, и запустили. Им их слабенькие мозги обработали западенцы, вот они и пакостят, типа "подполье борется".

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Гость

12:14:46 30-05-2023

Та это и есть подполье. Если кого задержат, будут рассказывать, что их заставили

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