В Москве третий жилой дом атакован беспилотником
Спецслужбы оцепили место ЧП, работают экстренные службы
30 мая 2023, 11:53, ИА Амител
Фото: t.me/breakingmash
В Москве беспилотник влетел в многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте, сообщает Mash.
"Обломки БПЛА влетели в окно одной из квартир. Временно эвакуировано около 300 человек", – отмечает канал.
К дому подъехало несколько машин скорой помощи. Сотрудники спецслужб оцепили место ЧП, работают экстренные службы.
Напомним, рано утром 30 мая в 25-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве, предположительно, врезался беспилотник.
Ещё один беспилотник влетел в окно на 16-м этаже в доме на улице Профсоюзной в Москве.
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12:03:45 30-05-2023
Да свои же неудоумки, скорее всего, и запустили. Им их слабенькие мозги обработали западенцы, вот они и пакостят, типа "подполье борется".
12:14:46 30-05-2023
Та это и есть подполье. Если кого задержат, будут рассказывать, что их заставили